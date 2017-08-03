البرنامج يقدم 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح

أجرى البنك الأهلي المتحد في الثاني من شهر أغسطس الجاري السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد اننا بهذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا، وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول عادل نهابة خلاف على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح، وهم: صالح عبدالله عثمان، عماد حسن علي، شويرب فهد العجمي، ضيدان مفرح العنزي، محمد فضالة عبدالله، علي عبود عرب، عبير محمد المراغي، ميلاد سامي بيتار، أنور الجوعان، زياد رزق النجار، فوزيه عبدالله بوطيبان، عادل محمد ابراهيم، أحمد خالد الخضر، رابح كامل علي، خالد عبداللطيف الشهاب، عبدالحميد شيخ، لتيسيا جورج، زيد سليمان المسلم، شهاب الشمري، مهدي عبدالله علي، بتول حسين، محمد أنور راشد، إلهام ابراهيم عبدالله، أحمد علي حسين، خديجة صالح ابراهيم.

وأضاف البنك: هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب في فتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفـــــوز الكبرى التي يقــــدمها البنك الأهلي المتحد.

وتتلــخص شـــروط الاستفادة من السحوبات على جوائز حساب الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار، علما أن عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.