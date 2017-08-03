فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني هوراكان

أعلن بنك الكويت الدولي أن حملته الترويجية الجديدة لحساب الراتب «امسح واربح» توجت 100 فائز محظوظ خلال 100 يوم، حيث ربحوا نصف راتب شهري حتى 500 دينار كحد أقصى، إلى جانب العملاء اللذين ربحوا جوائز نقدية فورية تصل قيمتها الى 12000 دينار، مشيرا إلى أن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني مازالت بانتظار سعيد الحظ.

هذا، وقد فاز في السحب العاشر من الحملة كل من: رابعة يعقوب طاهر المطوع، سعد عبدالله راشد الوهيب، أحمد حمود صالح العنزي، شيرين أحمد صلال العنزي، عبدالعزيز خالد عبد الحسين غلوم شاه، عبدالعزيز مسعود محمد علي، عبدالله شعار مطلق المطيري، دانة مهدي صالح خريبط، باسم فرحان نصيب مبارك، فايزة شافي حليس الحسيني.

وقد صممت هذه الحملة خصيصا لعملاء حساب الراتب الكويتيين، حيث تمنحهم قسائم «امسح واربح» عند فتح الحساب، ما يؤهلهم لربح جوائز نقدية فورية بقيمة 150 دينارا، 200 دينار، 300 دينار وحتى 12000 دينار، كما شملت الحملة 10 سحوبات أسبوعية ربح فيها 100 فائز راتب نصف شهر يصل بحد أقصى الى 500 دينار، فضلا عن دخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني هوراكان.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك يوجين جاليجان بأن حملة «امسح واربح» لاقت نجاحا كبيرا وحققت أصداء واسعة بين عملاء البنك الحاليين والجدد، وذلك بفضل أهدافها الرامية لمكافأتهم ومنحهم جوائز قيمة تدعم التزاماتهم المالية على اختلافها.

وأوضح جاليجان ان الحملة صممت لتمنح كل عميل يفتح حساب راتب جديد فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد فتح الحساب وتحويل راتبه إلى البنك خلال 3 أشهر، إلى جانب الاستمتاع بمزايا حساب الراتب المميزة.

وتشمل مزايا حساب الراتب الاستثنائية الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، وقرض حسن الى 5000 دينار مع فترة سداد مرنة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى ميزة استخدام بطاقة السحب الآلي محليا وعالميا، مع إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.