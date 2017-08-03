بطاقات «الوطني» تمنح العملاء خصومات ومكافآت عند سفرهم إلى أكثر من 150 دولة

ينفرد بنك الكويت الوطني بتقديم أفضل العروض الترويجية والخصومات الخاصة بالسفر المتوافرة في الكويت، وفي هذا الإطار وفر بنك الكويت الوطني لعملائه ممن يرغبون في زيارة المملكة المتحدة إمكانية الاستفادة من العروض الخاصة على تذاكر الخطوط الجوية البريطانية مع خصم لغاية 15%.

وبإمكان حاملي بطاقات الوطني الائتمانية وبطاقة الشباب السفر على الخطوط الجوية البريطانية من خلال الحجز عبر الرابط المخصص (www.ba.com/nbk) للحصول على خصومات لغاية 15% على Club World (درجة رجال الأعمال)، World Traveller Plus (الدرجة السياحية بلس)، وWorld Traveller (الدرجة السياحية)، و10% على تذاكر سفر الدرجة الأولى للرحلات المتجهة من الكويت إلى المملكة المتحدة، أوروبا، الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وتعتبر المملكة المتحدة واحدة من أكثر الوجهات السياحية جذبا للمواطنين والمقيمين في الكويت، ما دفع البنك لتوفير هذه الخصومات المميزة لعملائه الأوفياء من حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقة الشباب.

ويتوافر هذا العرض لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية وبطاقة الشباب الوطني مسبقة الدفع وأقربائهم من الدرجة الأولى عند حجز رحلاتهم باستخدام بطاقات الوطني، ويسري هذا العرض لحجز الرحلات حتى 31 مارس 2018.

وتعتبر بطاقات الوطني الائتمانية والمسبقة الدفع وسيلة آمنة ومريحة للدفع في الخارج، كما تمنح عملاء البنك خصومات ومكافآت عند سفرهم إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.