البرنامج يتضمن المشاركة في أعمال التقييم تحت إشراف «مقيم معتمد»

نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» حفلا تكريما لتتويج 11 موظفا اجتازوا بنجاح برنامج «تأهيل مقيمي العقار في دولة الكويت»، ضمن اطار حرص البنك على دعم ومساندة موارده البشرية في مختلف خطواتهم لزيادة تحصيلهم العلمي، وتقدير ومكافأة الجهود الاضافية المبذولة، وتقديم كل الادوات الضرورية في سبيل تطوير القدرات المهنية وزيادة الخبرات العملية بما ينعكس على تطوير الاداء العام لـ«بيتك» ويحافظ على ريادته.

وحضر حفل التكريم رئيس الموارد البشرية للمجموعة، فريدريك كارستنز، ورئيس العمليات للمجموعة عبدالله ابو الهوس الى جانب مسؤولي ادارة العقار، ومسؤولي ادارة تطوير المواهب.

واجتاز المشاركون مستوى «مقيم عقاري مشارك» وهو المستوى الاول الذي من خلاله يمكن للموظفين المشاركين اتقان المعايير الدولية للتقييم، ومعرفة اداب وسلوكيات مهنة التقييم، وادراك المبادئ والاجراءات الاساسية للتقييم العقاري كالمعاينة وجمع المعلومات وكتابة التقارير وغيرها من اساسيات التقييم العقاري.

كما يتضمن البرنامج المشاركة في اعمال التقييم تحت اشراف مقيم معتمد لمعرفة عملية التطبيق السليم لمعايير التقييم دون التوقيع على تقارير التقييم.

الجدير بالذكر ان برنامج «تأهيل مقيمي العقار في دولة الكويت»، يتكون من 4 مستويات، مقيم مشارك، ومقيم معتمد، ومقيم معتمد اول، ومقيم زميل، وسيتم تنظيم المستويات الثلاثة الاخرى للبرنامج تباعا.

من جانبهم، أعرب الموظفون المكرمون عن تقديرهم الكبير لهذه المبادرة بالاحتفاء بهم وتكريمهم، مؤكدين حرصهم الشديد على الاستمرار في التقدم العلمي والتطوير المهني، والسعي الدؤوب لتقديم الأفضل دائما والاستمرار بالعطاء والتفاني في العمل، والالتزام بتحقيق ما يتطلع إليه «بيتك» وعملاؤه.

ويحرص «بيتك» على تطويع وملاءمة كل الادوات بما يخدم الموظفين لتحقيق التميز في العمل المصرفي، وذلك من خلال تنظيم دورات نوعية لموظفيه بالتعاون والتنسيق مع جهات ومؤسسات مرموقة بما يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات والتعاون المؤسسي.