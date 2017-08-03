العنزي: لدى «الكويتية» العديد من المقومات التي تؤهلها لدخول المنافسة في المسابقات الدولية

حصلت شركة الخطوط الجوية الكويتية على جائزة «أفضل هدايا مجموعة وسائل الراحة للمسافرين» على متن الدرجة الأولى ولذلك عن 2017 خلال المسابقة التي تجريها مجلة «المسافر الدولي» عن افضل الخدمات التي تقدمها شركات الطيران في المعرض العالمي لخدمات الضيافة على الطائرة المقام في مدينة هامبورغ الألمانية والذي يقام سنويا.

وبهذه المناسبة، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بالخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي ان الكويتية حازت هذه الجائزة من خلال استفتاء تطرحه المجلة «المسافر الدولي»على موقعها الالكتروني يشاركها القراء في اختيار أفضل ما تقدمه الشركات من مجموعة وسائل الراحة التي تقدم هدايا للمسافرين على الدرجة الاولى، وقد نالت «الكويتية» ثقة ورضا الجهور وحصلت على المركز الأول من بين العديد من شركات الطيران الكبرى، وهو ما يؤكد حرص «الكويتية» على تقديم افضل ما لديها من خدمات لراحة عملائها والمسافرين على متن طائراتها.

وقال العنزي: تعتبر مجلة المسافر الدولي من المجلات المتخصصة في مجال الطيران وتهتم بما تقدمه الشركات حول العالم للمسافر من خدمات، وتقدمت شركة «جاليليو واترمارك» مزود «الكويتية» لعدة وسائل الراحة على الدرجة الأولى بالمسابقة ضمن العديد من الشركات التي تعمل في إقليم الشرق الأوسط، وحققنا هذه النتيجة لأنها تلبي استخدامات المسافر وحجمها ملائم للتخزين وتوافق الذوق الرفيع.

وأشار العنزي الى أن لدى الكويتية العديد من المقومات التي تمتلكها وتستطيع ان تدخل المنافسة في المسابقات الدولية نظير الخدمات الراقية التي تقدمها وجودة الأكل ورحابة مقاعدها على الدرجة الاقتصادية، إضافة الى رفاهية المقاعد على الدرجة الأولى ودرجة رجال الاعمال خصوصا مع تحديث اسطول الطائرات وتنوع الخدمات المقدمة على متنها ومن أهمها حاليا خدمة الاتصال بشبكة الانترنت وخدمة الاتصال الهاتفي مع المختارات العديدة من خدمات الترفيه من خلال شاشات العرض المطورة على أحدث وسائل التكنولوجية.