يستعد بنك برقان للإعلان عن اسم الفائز في السحب الشهري على حساب الثريا للراتب، والذي يمنح العملاء الحاليين والجدد الفرصة لدخول السحب على سيارة «نيسان باترول» كل شهر.

ويقدم حساب الثريا للراتب فرصا عديدة للربح مع السحب الشهري، حيث يحصل العميل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير متوافرة في الحساب لدخول السحب على سيارة «نيسان باترول» كل شهر.

وأوضح البنك انه يمكن فتح حساب «الثريا» للراتب بالدينار الكويتي أو غيره من العملات، وأنه يمنح صاحبه العديد من المميزات، ومنها الحصول على القروض، وبطاقة السحب الائتماني، مبينا أنه تم تطويره وإضافة السحب الشهري الجديد، لتوفير فرص جديدة للفوز بجوائز قيمة لعملائه.

ويمكن للعملاء الراغبين بفتح حساب الثريا للراتب زيارة أقرب فرع من فروع بنك برقان والحصول على المعلومات اللازمة، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء.