اختتم البنك الأهلي الكويتي فعاليات برنامجه التدريبي الصيفي لتطوير طلبة الجامعات والمعاهد، المقام بالتعاون مع مركز لوذان لإنجازات الشباب «لوياك» وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والذي استمر لمدة أربعة أسابيع بمشاركة طلبة من المرحلة الجامعية والمعاهد.

حيث أقيمت فعاليات البرنامج في وحدة التعليم والتطوير في البنك.

ويهدف البرنامج الى تدريب الطلبة الكويتيين في المرحلة الأخيرة من دراستهم في جهتهم التعليمية، حيث يشمل محاضرات ومشروعات ويركز البرنامج على اكساب الطلبة الخبرة العملية من بيئة عمل تركز على أهمية العمل الجماعي في القطاع المصرفي بشكل عام.

والجدير بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي من الداعمين الرئيسيين للقطاع التعليمي في الكويت، من خلال شراكته مع الهيئات التعليمية والتدريبية المختلفة، في سبيل اكتساب الطلبة خبرة العمل الفعلية استعدادا لمرحلة ما بعد التخرج.