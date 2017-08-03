«لكزس» تؤمن بأن الأشياء المدهشة تحدث عندما يتم تحويل الأمور العادية إلى أخرى مبتكرة

أعلنت شركتا «لكزس إنترناشيونال» و«واينستين» أن باب تلقي المشاركات في الموسم الرابع من «لكزس للأفلام القصيرة»، المبادرة العالمية التي أطلقتها الشركتان بهدف دعم ورعاية الجيل القادم من صناع الأفلام، لا يزال مفتوحا حتى 24 أغسطس 2017 أمام المواهب الناشئة في مجال صناعة الأفلام، إذ شكلت هذه المبادرة منذ إطلاقها منصة فريدة للمخرجين الطموحين الذين يبحثون عن منبر يصلون من خلاله إلى الجماهير في مختلف أنحاء العالم، في الوقت الذي تتيح لهم فرصة للعمل تحت إشراف نخبة من أشهر الأسماء في مجال صناعة السينما بهدف تطوير مشاريعهم الإبداعية في هذا المجال.

ويدور موضوع هذا الموسم من مبادرة «لكزس للأفلام القصيرة» حول «التحول»، الذي ينبع من صميم القناعة الراسخة لعلامة لكزس بأن الأشياء المدهشة تحدث عندما يتم تحويل الأمور العادية إلى أخرى مبتكرة.

وتضم لجنة الموسم الرابع نخبة من الشخصيات البارزة في عالم صناعة الأفلام، وهم الكاتب والممثل تايلور شيريدان، المرشح للفوز بجائزة أوسكار والذي اشتهر بأعمال كبيرة مثل «مهما كلف الأمر»، و«سيكاريو»، والمسلسل التلفزيوني الشهير «أبناء الفوضى»، إلى جانب مديرين تنفيذيين من شركتي «لكزس إنترناشيونال» و«واينستين».

وستقوم هذه اللجنة بمراجعة المشاركات لاختيار المرشحين الأربعة النهائيين، والذين سيقومون بكتابة وإخراج فيلم قصير سيتم إنتاجه من قبل شركة «واينستين».

وستلقى الأفلام الأربعة الدعم الكامل من قبل الشركة، بما في ذلك العروض الترويجية في دور السينما، والمشاركة في مهرجانات سينمائية عالمية، بالإضافة إلى الدعم الترويجي لإطلاقها.

ويمكن لصناع الأفلام تقديم مشاركاتهم عن طريق موقع www.withoutabox.com، وهي الخدمة الرائدة لتقديم المشاركات الخاصة بمهرجانات السينما وصناع الأفلام.

وقال تاكايوكي يوشيتسوغــــو الممثـــل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ساعدت مبادرة «لكزس للأفلام القصيرة» منذ بدايتها على دعم المسيرة المهنية لصناع الأفلام الناشئين والطموحين من شتى أنحاء العالم، وذلك من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة للارتقاء بحرفتهم إلى مستويات متقدمة.

ويبقى هدفنا الأسمى في لكزس ابتكار تجارب من شأنها تشكيل مصدر إلهام للناس، كما نسعى من خلال مثل هذه المبادرات إلى إيصال شغفنا بالتصميم والابتكار إلى شريحة أكبر من الجماهير في جميع أنحاء العالم، وإحداث تأثير إيجابي على حياتهم، ونحن نقدر بصدق الدعم المستمر الذي نلقاه من عملائنا، والذي يشكل مصدر إلهام لنا لابتكار مشاريع تلامس الحواس.