اقتربنا من الوصول لهدفنا وهو ريادة سوق خدمات البيانات بالسعودية

المبادرات وجودة الخدمات زادتا حصتنا السوقية رغم المنافسة الشديدة

نواصل تطبيق برنامج خفض النفقات التشغيلية لجانب المبادرات التشجيعية للعملاء

نبدي اهتماماً كبيراً باستكشاف فرص مع شركاء إقليميين ودوليين

8 % نمو إيرادات الشركة لتصل 1.86 مليار ريال في الربع الثاني

70 % قفزة بالأرباح قبل الأعباء التمويلية والضرائب لـ 632 مليون ريال

235 مليون ريال الأرباح التشغيلية بالربع الثاني

أعلنت مجموعة زين أن شركة زين السعودية حققت أرباحا صافية نصف سنوية بقيمة 53 مليون ريال سعودي، حيث كشفت المؤشرات المالية للشركة عن هذه الفترة مواصلتها تحقيق أرباح صافية للربع الثاني على التوالي.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أمس أن النتائج المالية لشركة زين السعودية جاءت مدعومة بحزمة مؤثرات إيجابية خلال هذه الفترة، وكان أهمها الزخم الكبير الذي حققته في نمو خدمات البيانات على شبكة الجيل الرابع المتطور بعد الاستثمار المكثف في قطاع خدمات البيانات، والإدارة الفاعلة للتكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى تمديد رخصتها 15 سنة إضافية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين ونائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية بدر الخرافي في تعليقه على هذه النتائج «تحقيق شركة زين السعودية أرباحا صافية للربع الثاني على التوالي، يؤكد دخول الشركة إلى مرحلة جديدة من نمو عملياتها، حيث تبرز النتائج المالية التحسن الواضح على مستوى كل المؤشرات المالية، والنجاح الذي تحققه استراتيجية التحول لعملياتها التشغيلية والتجارية».

ريادة السوق.. هدفنا

وأوضح الخرافي قائلا «تتجه زين السعودية الآن نحو هدفها الاستراتيجي، وهو التحول إلى شركة رائدة في مجال خدمات البيانات في السوق السعودي وهي في سبيل تحقيق هذا الهدف تواصل تطوير كفاءتها التشغيلية، وتوفير أفضل الخدمات، والتركيز على الجودة من خلال الاستثمار في شبكة الجيل الرابع المتطور».

وبين الخرافي أن الشركة استطاعت أن تعزز وبنجاح جهودها الحثيثة في رفع كفاءة خدماتها ومنتجاتها، كما أنها تبنت سلسلة من المبادرات التشجيعية للعملاء، وذلك مع تركيزها المستمر في مواصلة تطبيق برامجها الخاصة بخفض النفقات التشغيلية لأعمالها.

وأضاف قائلا «ساعدت هذه المبادرات في زيادة الحصة السوقية للشركة، وذلك بالرغم من المنافسة السوقية الشديدة، والتأثير الكبير الذي أحدثته القرارات الأخيرة المتعلقة بتطبيق القواعد الجديدة المنظمة لتشغيل الخطوط والاشتراكات الجديدة، والتي تربط الخدمات بتوثيق البصمة، وهو النظام الذي فرضته هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة السعودية».

نمو خدمات البيانات

وأفاد الخرافي بأن الشركة ما زالت تحقق نموا متزايدا في عملياتها على صعيد خدمات البيانات، بينما تواصل تطوير وتوسعة شبكة الجيل الرابع (4G LTE)، حيث حققت ارتفاعا كبيرا في إيرادات البيانات (باستثناء الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) مقارنة بالفترة المشابهة من العام 2016.

وتابع قائلا: «بينما تبدي زين السعودية اهتماما كبيرا لرضا العملاء في استراتيجيتها التطويرية لخدماتها، فقد حققت الشركة نموا في حجم الإيرادات عن فترة الربع الثاني بلغت نسبته 8%، لتصل إلى نحو 1.865 مليون ريال سعودي، مقارنة بالربع الثاني من العام 2016، الذي حققت فيه الشركة ايرادات بقيمة 1.727 مليون ريال سعودي».

وكشف الخرافي أن الشركة حققت قفزة كبيرة في الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 70% لتصل إلى نحو 632 مليون ريال سعودي خلال فترة الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها 372 مليون ريال.

أداء تشغيلي مميز

وثمن الخرافي جهود الإدارة في شركة زين السعودية، والتي حافظت على المنحى التصاعدي لعمليات الشركة للربع الثاني على التوالي والتي جاءت في ظل ظروف تنافسية عالية، كما أعرب عن امتنانه أيضا لجهود مجلس الإدارة في شركة زين السعودية، ومجلس إدارة المجموعة، وثقة المساهمين في خطة التحول التي نفذتها الشركة.

وكانت شركة زين السعودية أعلنت مؤخرا أنها حققت زيادة بنسبة 13% في إجمالي الربح لتصل إلى 1.259 مليون ريال سعودي للربع الثاني من العام 2017، مما عكس هامش ربح بنسبة 67% مقابل 64% من إجمالي الربح في الربع الثاني من العام 2016، حيث حققت الشركة حينها 1.113 مليون ريال سعودي، وبانخفاض طفيف قدره 3% عن الربع الأول للعام 2017، والذي حققت فيه الشركة 1.291 مليون ريال سعودي.

كما استطاعت شركة زين السعودية أن تحقق تحسنا كبيرا في الأرباح التشغيلية، والتي بلغت قيمتها 235 مليون ريال سعودي للربع الثاني من العام 2017، مقارنة بخسارة تشغيلية بلغت 108 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام الماضي، وللربع الثاني على التوالي يأتي إعلان الشركة عن تحقيق أرباح بلغت 8 ملايين ريال سعودي مقارنة بخسارة سجلها الربع الثاني من العام الماضي بلغت 328 مليون ريال سعودي.

الاستثمار بشبكات الجيل الرابع

وتحرص الشركة على تقديم خدمات بيانات ذات سرعة وموثوقية عالية لعملائها، وهي تسعى لتحقيق ذلك من خلال الاستمرار في الاستثمار المدروس في قدرة وسعة شبكة الجيل الرابع المتطور، وذلك بالاستفادة من الأطياف الترددية الإضافية، والتي حصلت عليها الشركة مؤخرا من النطاق الترددي 1800 ميجاهيرتز.

وتبدي شركة زين السعودية اهتماما كبيرا باستكشاف وتطوير فرص متنوعة مع شركائها الاستراتيجيين على المستوى الإقليمي والدولي، بهدف تطوير خدماتها اللاسلكية، مع حرصها الدؤوب على تقديم خدمات النطاق العريض العالية السرعة، باستخدام أحدث وأفضل تقنيات الألياف البصرية.