8 أشهر فترة استئجار مصنع الغاز العائم التابع لـ«غولار»

تزايد درجات الحرارة يرفع من استيراد الغاز أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة البترول الوطنية مددت عقد استئجار المصنع العائم لتبخير الغاز المسال وضخه لشبكة مصفاة ميناء الأحمدي ثم شبكة محطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد، والموقع مع شركة «غولار إل إن جي - golar lng»، مشيرة الى ان قيمة التمديد وصلت الى 46 مليون دولار.

وكـــانـــت «البترول الوطنية» وقعت في أغسطس 2013 عقدا بقيمة 212 مليون دولار لمدة 5 سنوات، مع شركة غولار تقوم بموجبه بتوفير مصنع عائم لتبخير الغاز السائل الذي يتم استيراده عبر البواخر، ليضخ عبر مصفاة ميناء الأحمدي الى محطات توليد الطاقة.

وذكرت المصادر ان مصنع الغاز العائم يصل الكويت في أبريل من كل عام ويستمر في العمل الى شهري سبتمبر أو أكتوبر، موضحة ان الطاقة الاستيعابية لهذا المصنع تبلغ 170 ألف متر مكعب، وفي وقت الذروة يمكن للمصنع ضخ نحو 700 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وقالت ان معدل عمليات الاستيراد لشحنات الغاز المسال يبدأ بـ 5 شحنات خلال مارس الى ان يرتفع الى 6 شحنات في أبريل الى 7 شحنات شهريا في مايو على ان يصل عدد الشحنات الى 10 شحنات شهريا خلال باقي اشهر الاستيراد وهي يونيو ويوليو واغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

ولفتت إلى ان «البترول الوطنية» ومن خلال هذه العقود تقوم بتنفيذ استراتيجيتها في الانتقال الى توفير منتجات بترولية متوافقة والمتطلبات البيئية، إيمانا منها بضرورة المساهمة الفاعلة في الحفاظ على البيئة المحلية، مع توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية للكويت ولبعض الأسواق الأخرى.

وانطلقــت عمليــات الاستيراد في مارس الماضي لتنتهي في أكتوبر المقبل، مشيرة الى ان عدد شهور الموسم تستمر لمدة 8 أشهر كاملة بدءا من مارس الى أكتوبر، وذلك لتزايد الكميات المطلوبة من وزارة الكهرباء خلال موسم الصيف نظرا لارتفاع درجات الحرارة.