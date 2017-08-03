كشفت منظمة السياحة القبرصية، المسؤولة عن تنظيم الفعاليات السياحية والحملات الترويجية ضمن جمهورية قبرص، عن قيام الجزيرة المتوسطية بإطلاق سلسلة من التحضيرات لاحتضان التدفق المتزايد في أعداد السياح القادمين من دول الخليج خلال أيام عيد الأضحى المقبل في سبتمبر.

وتأتي الزيادة المتوقعة في عدد الزوار الإقليميين على خلفية النمو الملحوظ في نسبة الوافدين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي سجلتها وزارة المالية القبرصية خلال الاشهر الستة الأولى من هذا العام.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن تقارير الوزارة زيادة في نسبة الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 23.3% ما بين شهري يناير ويونيو مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.

وكان للسائحين من الإمارات النصيب الأكبر من نسبة هذه الزيادة، حيث تجاوز عددهم أكثر من نصف عدد السياح القادمين من دول الخليج خلال الأشهر الستة الماضية، كما بلغت الزيادة أقصاها خلال يونيو الذي سجل ارتفاعا سنويا في عدد الزوار القادمين من الإمارات بنسبة 72.8%.

وقد بلغ العدد الإجمالي لزوار قبرص 1.5 مليون زائرا خلال النصف الأول من 2017، مسجلا زيادة ملحوظة بواقع 16.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، علما ان السياح المقيمين في دول مجلس التعاون شكلوا نسبة تجاوزت 1% من إجمالي عدد سياح الجزيرة خلال شهري يناير ويونيو.

ويشار إلى ان قبرص تشكل ملاذا ساحرا يستقطب آلاف الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي طوال العام، بفضل أجوائها المعتدلة اللطيفة التي تقارب الـ 30 درجة مئوية، وأجواء الحياة الهانئة على أرضها، بالإضافة إلى الأطباق الطازجة التي يزخر بها المطبخ القبرصي، والعديد من الفعاليات الصيفية المنعقدة في مدينة بافوس الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي، والتي توجت كعاصمة للثقافة الأوربية لعام 2017.