الاستبيان استمر لمدة شهر على الموقع الإلكتروني للسوق.. وانتهى أمس

أعلنت بورصة الكويت عن انتهاء مرحلة استبيان الآراء حول مسودة كتاب القواعد الخاص بها أمس، وذلك في خطوة تعكس تعزيزها لمبدأ الشفافية، وسعيها نحو الوصول بسوق الكويت المالي لمصاف الأسواق الناشئة.

وتتضمن نسخة كتاب القواعد عدة فصول منها الأحكام العامة، وأهداف والتزامات البورصة، وإدارة البورصة، والأحكام الخاصة بالأشخاص المسجلين في البورصة، ومزودي الخدمة، والإدراج، وقواعد تغطية الكوارث، والالتزامات العامة بالنزاهة وعدالة التعامل والعناية الواجبة، والإجراءات التأديبية لأعضاء البورصة، وأخيرا لجنة التحكيم المنشأة بالبورصة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد: «نسعى من خلال منهج الشفافية الذي نتبعه كشركة نحو التواصل المستمر مع جميع الأطراف ذات الصلة وإقامة قناة مفتوحة للحوار للاستفادة من وجهات النظر والآراء المختلفة، بشكل يؤهلنا للتوصل إلى كتاب قواعد شامل مبني على منهج علمي واضح لعمل السوق مع الأخذ في الاعتبار كذلك العوامل الواقعية السائدة فيه».

وأضاف الخالد: «نشكر كل من شارك بالآراء في التوصل لمحتوى كتاب القواعد، الذي يعد إنجازا في تاريخ سوق الكويت المالي، يعزز من مبدأ الشفافية الذي نتبناه كشركة وخطوة في طريق الوصول إلى ما نطمح إليه، ونثق أن كتاب القواعد سيكون مصدرا قيما للباحثين عن الفرص الاستثمارية في السوق الكويتي على المستويين المحلي والعالمي».

ويعد كتاب القواعد الذي تطرحه بورصة الكويت هو الأول من نوعه على المستوى المحلي، حيث تم طرحه للاستبيان، عن طريق موقعها الإلكتروني، في 2 يوليو 2017.