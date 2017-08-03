26.4 فلساً ربحية السهم الواحد.. و360 مليون دينار حقوق المساهمين

أعلن مجلس إدارة شركة المباني البيانات المالية المرحلية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017، حيث حققت الشركة أرباحا بلغت 24.61 مليون دينار بربحية للسهم 26.36 فلسا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي للشركة حيث حققت الشركة حينها أرباحا بلغت 24.37 مليون دينار بربحية للسهم 26.17 فلسا.

وقد حققت الشركة أرباحا بلغت 12.55 مليون دينار في الثلاثة شهور المنتهية في 30 يونيو 2017 بربحية للسهم 13.4 فلسا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث حققت الشركة حينها أرباحا بلغت 12.36 مليون دينار بربحية للسهم 13.27 فلسا.

وحققت الشركة ارتفاعا في إجمالي حقوق المساهمين وإجمالي الموجودات مع نهاية يونيو 2017، حيث بلغت حقوق المساهمين 360.6 مليون دينار بارتفاع 13.6%عن الفترة نفسها من 2016، في حين بلغت قيمة الموجودات 742.5 مليون دينار، بارتفاع بلغ 15.3% عن المستوى الذي وصلت إليه مع نهاية يونيو من العام الماضي.