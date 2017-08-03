النمو القوي في الأداء مدفوعاً بزيادة معدل الإشغال وتحسن في تنظيم وتخطيط الشبكة

الشركة تمضي قدماً لزيادة قيمة حقوق مساهميها

الشركة تعمل على تحسين كفاءة استخدام أسطول طائراتها وإضافة وجهات جديدة

مستمرون في التطوير لتعزيز عملياتنا التشغيلية والتجارية

أعلنت شركة طيران الجزيرة تحقيق صافي ربح للفصل الثاني من العام 2017 بلغ 2.3 مليون دينار مرتفعة بنسبة 18.1% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لها إن الأرباح التشغيلية للفصل الثاني من العام 2017 ارتفعت 22.9% إلى 2.2 مليون دينار، مشيرة إلى أن النمو القوي في أداء الشركة جاء مدفوعا بزيادة معدل الإشغال وتحسن في تنظيم وتخطيط الشبكة والتطور المستمر في خدمة المسافر من خلال تدشين خدمات وخطوط ومرافق جديدة نجحت في جذب المسافرين خلال الفصل الثاني من العام الحالي، بحيث حققت أفضل نتائج للفصل الثاني من حيث عدد الركاب منذ الفصل الثاني من العام 2009.

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي إن الشركة تمضي قدما لزيادة قيمة حقوق المساهمين وإن النمو القوي في أداء الشركة على مستوى الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية في الفصل الثاني من العام الحالي يعكس هذا الالتزام.

وأضاف بودي ان النمو القوي في أرباح الفصل الثاني قد حسن من نتائج الشركة للنصف الأول، بعد التراجع في الأداء المالي للشركة في الشهور الثلاثة الأولى نتيجة لعوامل خارجية أبرزها تباطؤ الاقتصاد الكلي واستمرار الزيادة المفرطة في الطاقة الاستيعابية المعروضة في السوق على الوجهات التي تخدمها الشركة، مضيفا ان التحول الإيجابي الذي سجلته الشركة خلال الفصل الثاني كان مشجعا إذ تتمتع الشركة بوضع جيد للحفاظ على هذا الأداء الإيجابي خلال الفصول القادمة مدعومة بسلسلة من المبادرات والمشاريع الطموحة التي أطلقناها العام الماضي.

وعلى الجانب التشغيلي، أضاف بودي ان فريق الشركة مستمر في عملية التطور من خلال تطبيق الاستراتيجية التنموية، وتمكين نقاط القوة للشركة لتعزيز عملياتها التشغيلية والتجارية، وتوفير مرافق وخدمات اختيارية جديدة للمسافرين هدفها تسهيل عملية السفر أولا وإدخال مصادر دخل ثانوية جديدة للشركة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قامت بإطلاق العلامة التجارية الجديدة للشركة إلى جانب تطوير موقعها الإلكتروني الذي يتميز الآن ببنية تحتية قوية للتجارة الإلكترونية لتقديم خدمة أسرع وأفضل لتلبية احتياجات عملائها.

وأوضخ ان الشركة تعمل على مواصلة تحسين شبكة وجهات الشركة، وتحسين كفاءة استخدام أسطول طائرات الشركة، وإضافة وجهات سفر جديدة في الفصول القادمة، وإنشاء مبنى ركاب متطور مخصص لركاب شركة طيران الجزيرة في مطار الكويت الدولي الذي سيتم إطلاقه في الفصل الأول من العام المقبل.