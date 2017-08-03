بدء إنتاج النفط الثقيل في نهاية 2018 بطاقة 60 ألف برميل

الشركة تنتظر طرح «الغاز الجوراسي» بعد اعتماد الموازنة من «البترول» أحمد مغربي

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر إن الكويت ملتزمة تماما باتفاق خفض إنتاج النفط المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» وبعض المنتجين المستقلين.

وأوضح جعفر في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح الشركة معرض صور خاصا بالذكرى السابعة والعشرين للغزو الغاشم على الكويت بالتعاون مع شركة الحمراء العقارية تحت عنوان «بين الامس واليوم تقف الكويت شامخة»، ان الكويت لن ترفع انتاجها برميلا إضافيا عن الحصة المقررة.

واتفقت أوپيك والمنتجون المستقلون على خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير الماضي ومارس 2018.

وذكر جعفر أن الشركة ستبدأ إنتاج النفط الثقيل في نهاية 2018 على أن يصل الإنتاج إلى 60 ألف برميل يوميا خلال ستة أشهر من بدء الإنتاج.

وأضاف أن الإنتاج الحالي من الغاز الحر يبلغ 200 مليون قدم مكعبة ومن المتوقع أن يصل إلى نصف مليار قدم مكعبة بنهاية 2017.

وبين ان الشركة تنتظر طرح مشروع الغاز الجوراسي (JGFI) والحصول على موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول على تخصيص الموازنة المعنية حيث سيسهم هذا المشروع بوصول الشركة لأهدافها الاستراتيجية.

وقال جعفر ان شركة نفط الكويت بعد الغزو بدأت من الصفر في اعادة تأهيل المنشآت، ووصلت حاليا القدرة الانتاجية الى 3 ملايين برميل يوميا وهو فخر للكويت عامة ولعمال الشركة خاصة.

واوضح اننا نستغل ذكرى الغزو لتبيان اصرار الشعب الكويتي على النهوض بعد أي كبوة، مشيرا الى ان الغزو جسد معاني اللحمة بين الكويتيين والاستفادة من الاخطاء الماضية للمضي قدما الى الامام وعلى كل الكويتيين رفع راسهم على ما قدموه.

ويتضمن المعرض صورا عن الكويت في مختلف مراحلها منذ أربعينيات القرن الماضي حتى الآن تلخص فترة النهضة التي عاشتها البلاد ما بعد اكتشاف النفط وبدء تصديره مرورا بفترة الغزو المليئة بالمعاناة والمآسي ثم التحرير واستعادة البلاد عافيتها.

واختارت «نفط الكويت» عنوان المعرض تأكيدا على أن الكويت ومهما حصل فإنها تبقى شامخة وثابتة في وجه التحديات مهما اشتدت ويسلط الضوء على نجاحها الكبير في تجاوز ما خلفته مرحلة الغزو وتحقيقها الإنجازات بفضل تعاون أبنائها وبفضل قيادتها الحكيمة على مر العقود.

ويقام معرض (بين الأمس واليوم.. تقف الكويت شامخة) على مدى أربعة أيام في قاعة المعارض بالدور الأرضي لبرج الحمرا في مدينة الكويت.