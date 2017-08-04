تم تكريم البنك الأهلي الكويتي من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على الدور الفعال الذي قام به في تنمية وتطوير مهارات الشباب، وذلك عن مشاركة البنك في برنامج تأهيل الطلبة الكويتيين الصيفي خلال حفل أقيم يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2017 في المبنى الرئيسي للبرنامج بمنطقة الرقعي. وقد حضر هذه المناسبة فريق قسم التدريب والتطوير في البنك الأهلي الكويتي الذي بدوره شكر برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على هذا التكريم، آملين الاستمرار في التعاون المشترك لدعم وتطوير مهارات الشباب الكويتي.

يوفر البنك الأهلي الكويتي بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة برنامجا تدريبيا خلال الموسم الصيفي لطلبة المرحلة الجامعية ويتضمن محاضرات، مهاما عملية، ومشاريع، وذلك بهدف تزويد المشاركين بخبرة العمل في القطاع المصرفي والتأكيد على أهمية العمل الجماعي ضمن الفريق لتزويد الطلبة بخبرات تدعم مشوارهم العلمي والعملي.