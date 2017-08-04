أكدت شركة بوبيان للتأمين التكافلي أنها تهدف إلى تقديم مجموعة شاملة ومتنوعة من منتجات التأمين المتطورة في جميع المجالات والقطاعات.

وأشارت الشركة في بيان صحافي إلى أن من جملة الباقات المميزة التي تطرحها، برنامج بوبيان للتأمين التكافلي البحري الذي يساعد العميل على الاستمتاع بتغطية فريدة.

وأفادت بأن هذه الوثيقة المخصصة للأفراد والشركات على حد سواء، تمكن المشترك من التخطيط للشحنة البحرية التابعة له من ميناء أو بلد إلى آخر سواء كان نقلها يتم جوا أو برا أو بحرا، موضحة ان البرنامج مصمم بطريقة تناسب مختلف الاحتياجات، لاسيما انه يشمل شحنة واحدة أو تغطية مفتوحة سنويا، وذلك بحسب رغبة العميل.

وبينت الشركة انه يمكن شراء التغطية على جميع المخاطر أو يمكن اختبارها استنادا إلى أوجه خطر محددة على النحو المذكور وفق بنود شحن المؤسسة.

وذكرت كذلك ان من ضمن الأخطار الرئيسية التي تشملها القائمة الخاصة بهذا البرنامج: الحريق أو الانفجار، المحاصرة أو التحطيم أو الغرق أو الانقلاب، انقلاب أو انحراف وسيلة النقل البرية الناتجة عن حادث، اصطدام السفينة مع أي جسم خارجي عدا الماء، تفريغ البضائع في الميناء بسبب الضيق، السقوط من على ظهر السفينة، دخول مياه البحر أو البحيرة أو النهر إلى السفينة، الخسارة الكلية أو أي شكل من أشكال الخسارة أو طرح الحمولة خلال التحميل أو التفريغ، الحرب والحرب الأهلية والتمرد والقرصنة والسرقة (قد يتم تطبيق رسوم إضافية).

كما يغطي البرنامج المسؤولية المدنية الناجمة عن الأضرار المادية التي قد تلحق بالطرف الثالث خلال الإبحار في المياه الإقليمية الكويتية.