قالت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية، إن مجلسي الإدارة للشركتين التابعتين للمجموعة، ديمه كابيتال والبلاد للاستثمار العقاري، أوصيا بالموافقة على الدراسة المقدمة من مستشار الاستثمار بشأن اندماج الشركتين بطريق الضم. وأوضحت «الامتياز» في بيان للبورصة، أن توصية مجالس الإدارة تخضع لموافقة هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى والجمعية العمومية لمساهمي الشركتين. وقالت الشركة في البيان، إنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الراهن إلى حين الانتهاء من أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية وموافقة المساهمين على قرار الاندماج في الجمعية العامة غير العادية.