العتيبي: المصفاة تحقق عوائد مجزية للكويت.. ونمتلك فيها 35%

منتجات المصفاة «مبيعة» لمدة 15 عاماً.. وتعتبر منفذاً آمناً للنفط الكويتي

البدر: إرسال 6 شحنات بحمولة 12 مليون برميل خلال الربع الأخير من العام

النصيب الأكبر من تخفيض النفط الكويتي جاء من نصيب الصادرات المتجهة إلى أميركا أحمد مغربي

بدأت مؤسسة البترول الكويتية اعتبارا من أمس إرسال مليوني برميل من النفط الخام إلى مصفاة فيتنام التي تمتلك فيها الكويت 35%.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون آسيا لشركة البترول الكويتية العالمية غانم العتيبي ان تكلفة مشروع مصفاة فيتنام تبلغ نحو 9.2 مليارات دولار، متوقعا تحقيقها عوائد مجزية تتوافق مع متطلبات مؤسسة البترول الكويتية بالاستثمار خارج البلاد وتوفير منفذ آمن للنفط الكويتي، مبينا أن حجم الإنفاق وصل حاليا إلى 8 مليارات دولار.

واضاف في مؤتمر صحافي عقد أمس في «مؤسسة البترول» بمناسبة إطلاق اول شحنة من النفط الكويتي الخام استعدادا لبدء عمليات التشغيل لمجمع التكرير والبتروكيماويات (مصفاة نغي سون) في فيتنام ان المصفاة تستهدف ايضا تعزيز العلاقات النفطية للكويت مع فيتنام والشركاء العالميين.

وأشار إلى شركة «البترول العالمية» مولت 46% من حصتها بالمصفاة نقدا، ولجأت إلى اقتراض 54% من البنوك العالمية.

وأضاف العتيبي أن مصفاة فيتنام التي تبلغ طاقتها التكريرية 200 ألف برميل يوميا ستعمل بشكل كامل «تجاريا» خلال ديسمبر المقبل، حيث تم بدء عمليات التشغيل التدريجي مطلع مايو الماضي، مشيرا إلى أن التأخير الذي صاحب عمليات التشييد تم تقليصه في فترة التشغيل.

ولفت العتيبي أن «البترول العالمية» والشركاء الاستراتيجيين في مصفاة فيتنام تعاقدوا مع موردين محليين لتوريد المشتقات البترولية التي تنتجها المصفاة داخل السوق المحلي الفيتنامي لمدة 15 عاما.

وحول الكوادر الوطنية التي ستلتحق بالعمل في مصفاة فيتنام، أشار العتيبي إلى أن الشركة قسمت العمل إلى 4 مراحل، حيث انضم عدد من العاملين في الشركة لمدة 3 أعوام لعمليات التخطيط الاستراتيجي، وتم التحاق أكثر من 15 موظفا للإشراف على المقاولين وعمليات التشغيل، مبينا أن الشركة تهدف إلى توظيف 10 أشخاص للإشراف على التشغيل فيما بعد.

وذكر انه تم إرسال اول شحنة الى المصفاة الجديدة، مبينا أن المشروع هو من اهم مشاريع القطاع النفطي ويجسد رؤية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للوصول الى مكانة رائدة عالميا في صناعة التكرير والتسويق والبتروكيماويات.

واضاف أن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بفيتنام التابع للشركة سيحقق أهدافا استراتيجية للمؤسسة ويعتبر منفذا آمنا على المدى البعيد مشيدا بالدعم الذي تلقته الشركة بهذا الصدد من مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية ومن الرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني.

وافاد العتيبي بأن أبرز التحديات في هذه الفترة هو التشغيل الآمن لجميع وحدات المشروع الإنتاجية للوصول للطاقة القصوى والتشغيل التجاري في أقرب وقت ممكن مشيرا الى ان الشركة بدأت بعمليات التسويق بالتجزئة داخل فيتنام مع شركاء استراتيجيين من خلال بناء خمس محطات كجزء من شبكة محطات بالتجزئة لتغطية حاجة السوق المحلي.

واعرب عن تطلعه لمشاركات مع شركات عالمية مربحة أخرى طويلة المدى على غرار مشروع مصفاة فيتنام.

توريد النفط

من جانبه قال نائب العضو المنتدب لتسويق النفط الخام والمشتقات البترولية في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول وليد البدر ان الشحنة التي تم ارسالها فجر أمس تبلغ مليوني برميل وستصل الى مصفاة فيتنام في 19 اغسطس الجاري فيما سيتم شحن ثاني شحنة للنفط الخام في 11 اغسطس وبنفس الكمية.

واضاف البدر انه سيتم إرسال 4 ملايين برميل من النفط الكويتي الى مصفاة فيتنام خلال سبتمبر المقبل فيما سيبلغ عدد الشحنات المرسلة الى فيتنام نحو 6 شحنات إضافية بكمية 12 مليون برميل من النفط الخام خلال الربع الأخير من العام الحالي مبينا ان الطاقة التكريرية للمصفاة تبلغ نحو 200 ألف برميل من النفط الخام الكويتي.

وأكد البدر أن هذه الكميات من النفط لا تؤثر على التزامات الكويت تجاه أوپيك لأن هذه الالتزامات تتعلق بالإنتاج وليس التصدير مبينا أن هذه الكميات هي ضمن حصة الكويت من الإنتاج المقدرة بواقع 2.7 مليون برميل يوميا وفقا لاتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوپيك وبعض المنتجين المستقلين.

وحول تأثير خفض الإنتاج على صادرات الكويت قال إن النصيب الأكبر من التخفيض كان من نصيب الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، حيث طلب 3 زبائن تخفيض الكميات المصدرة، مشيرا إلى ان أميركا أصبحت منتجة ومصدرة للنفط بواقع 1.3 مليون برميل يوميا.

وأوضح أن إغلاق مصفاة الشعيبة الكويتية هذا العام ساهم إلى حد كبير في التقليص التلقائي لحصة الكويت من إنتاج النفط.

وقال ان الطاقة التصديرية للكويت تبلغ 3 ملايين برميل يوميا من خلال 4 مراس للسفن بالإضافة إلى الرصيف الشمالي، مشيرا إلى أن عمليات النفط والتصدير مجدولة من شهور عديدة.

واتفقت أوپيك وبعض المنتجين خارجها على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير الماضي ومارس 2018 في مسعى لتعزيز أسعار الخام.

وافاد بأنه تم تشييد مصفاة فيتنام في منطقة (نغي سون) التي تبعد نحو 200 كيلومتر جنوب العاصمة الفيتنامية (هانوي) المصممة لتكرير النفط الخام الكويتي بنسبة 100% وبطاقة تكريرية تصل إلى 200 ألف برميل يوميا مشيرا الى ان تم تنفيذ هذا المشروع بدا فعليا في شهر يوليو من عام 2013 واستغرق انجازه نحو 43 شهرا.

يذكر أنه تم إنشاء شركة مشتركة مالكة لمشروع مصفاة تكرير النفط ومجمع البتروكيماويات في فيتنام لتبلغ حصة كل من شركة البترول الكويتية العالمية وشركة (إديمتسو كوزان) اليابانية فيها 35.1% في حين تمتلك شركة (بيتروفيتنام) الحكومية 25.1% وشركة (ميتسوي) اليابانية نسبة 4.7%.