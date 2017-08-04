احتل الكويتيون المرتبة الثالثة من حيث اكبر مشتري العقارات بتركيا منذ مطلع عام 2015.

واظهرت بيانات احصائية تركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 4672 عقارا منذ عام 2015 ليحتلوا المرتبة الثالثة بعد العراقيين الذين تصدروا القائمة بشراء 8909 عقارات في حين جاء السعوديون ثانيا بشراء 6107 عقارات.

واضافت البيانات ان الروس تصدروا قائمة الاوروبيين في شراء العقارات بتركيا في تلك الفترة بعدد 3860 عقارا تلاهم البريطانيون بعدد 2204 عقارات ثم الالمان بعدد 1884 عقارا.

واوضــــحت ان مبيـــعات العقارات للأجانب بتركيا في الفترة من مطلع عام 2013 حتى يونيو الماضي بلغت 81754 عقارا بينها 24813 عقارا بيع في اسطنبول و24605 عقارات في (أنطاليا) و4850 عقارا في (بورصا)