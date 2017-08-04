أقامت شركة أجنحة الشام للطيران مساء أول من أمس حفلها السنوي الثاني بمناسبة تشغيل محطة الكويت بحضور مسؤولي الطيران المدني ومديري مكاتب السياحة والسفر والجهات الداعمة والصحافة المحلية.

وفي كلمته خلال الحفل، قال المدير العام لشركة مالك للسياحة والسفر الوكيل العام لأجنحة الشام في الكويت والمدير الإقليمي لأجنحة الشام في الكويت إن «أجنحة الشام للطيران» بدأت تشغيلها بثلاث رحلات أسبوعيا لتصل لاحقا إلى أربع عشرة رحلة أسبوعيا، لتنقل تلك الرحلات عبر مطار الكويت عشرات الألوف من المسافرين سواء المقيمون في الكويت أو ممن عبروا مطار الكويت ليتابعوا رحلاتهم إلى وجهات مختلفة.

وأكد خليل أن الشركة أولت اهتماما كبيرا بشؤون الأمن والسلامة حفاظا على سلامة مسافريها، كما ركزت الشركة على تقديم خدمة أفضل على جميع الدرجات، والالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول بنسب عالية جدا رغم كل الصعاب والتحديات.

وأضاف ان التسهيلات التي قدمتها السلطات الكويتية مع تذليل جميع العقبات قبل وبعد التشغيل، قد سهلت الأمر ووفرت على الشركة الوقت والجهد وقرب المسافات، متوجها بالشكر إلى الإدارة العامة للطيران المدني وعلى رأسها رئيسها الشيخ سلمان الصباح ومديرها العام م.يوسف الفوزان، ومدير عام الإدارة العامة لأمن المطار اللواء وليد الصالح.

وتخلل الحفل تكريم رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الصباح وتكريم اللواء وليد الصالح مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني ومدير عام الإدارة العامة للطيران المدني م. يوسف الفوزان بالإضافة إلى تكريم شركات الطيران ومكاتب السفر الشريكة لـ«أجنحة الشام».

وشهد الحفل عروضا من الفلكلور الدمشقي الأصيل «العراضة ـ والسيف والترس» بالإضافة إلى مقاطع فيديو حول أهم الوجهات السياحية للشركة وأهم المعالم الأثرية للعاصمة دمشق، بالإضافة إلى مسابقات وهدايا للحضور.