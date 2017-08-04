٣٤٠ مليون دينار تراجع القيمة الرأسمالية

شريف حمدي

سجلت سيولة بورصة الكويت تراجعا كبيرا على مستوى التعاملات الأسبوعية بانخفاض نسبته 56%، حيث بلغ إجمالي السيولة الأسبوعية التي تم ضخها بالسوق نحو 44 مليون دينار بمتوسط يومي 8.9 ملايين دينار، وذلك تراجعا من أكثر من 101 مليون دينار بمتوسط يومي 20.3 مليون دينار في الأسبوع الماضي.

وشهدت المؤشرات الثلاثة تباينا في الأداء، حيث جنحت المؤشرات الوزنية للانخفاض بنسبة 1% تقريبا لكل من المؤشرين الوزني وكويت 15، في حين ارتفع المؤشر السعري بقدر ضئيل بنسبة 0.3%.

وأثرت في تعاملات السوق الأسبوعية عدة عوامل أبرزها ما يلي:

٭ على عكس الأسبوع الماضي، كان التوجه السائد بالسوق هو بيع الأسهم القيادية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الفترة الأخيرة، ويعود السبب في بيع هذه النوعية من الأسهم لجني الأرباح بعد الارتفاعات السعرية التي حققتها مؤخرا على وقع الكشف عن النتائج المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، وكانت النتائج للشركات الكبرى والبنوك محملة بنمو بالأرباح.

٭ تراجع السيولة بشكل لافت كما هو مبين اعلاه، يوضح مدى تراجع ثقة المتعاملين في البورصة في الوقت الراهن، على الرغم من ان المرحلة الحالية هي أفضل الأوقات لبدء تكوين المراكز الاستثمارية والاحتفاظ بالأسهم التي حققت ارباحا جيدة بالنصف الأول، وخاصة التي من المتوقع ان تواصل على ذات الوتيرة خلال الربع الثالث.

٭ تأثر السوق كما أسواق الجوار بسبب تداعيات الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وتراجعت القيمة الرأسمالية للبورصة بنسبة 1.2% محققة نحو 340 مليون دينار خسائر، وذلك ببلوغها 28.132 مليار دينار انخفاضا من 28.473 مليار دينار، وبذلك تقلصت مكاسب القيمة الرأسمالية منذ بداية العام إلى 7.7%.

وأنهت المؤشرات تعاملاتها الأسبوعية على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3%، محققا 20 نقطة مكاسب ليصل المؤشر إلى 6825 نقطة، بمكاسب سنوية 18.7%.

٭ حقق المؤشر الوزني تراجعا بنسبة 0.9% بتحقيق 4 نقاط خسائر ليصل إلى 413 نقطة، وبذلك تراجعت مكاسبه منذ بداية العام إلى 8.6%.

٭ انخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 1%، خاسرا 10 نقاط ليصل إلى 944 نقطة، لتتراجع مكاسبه السنوية إلى 6.7%.