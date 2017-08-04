تراجعت أسعار الذهب مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور وتحول المستثمرون للتركيز على الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد ظهور مؤشرات على تحسن الاقتصاد الأميركي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1260.36 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما لامس 1258.20 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى له في نحو أسبوع.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.9% إلى 1266.30 دولارا للأوقية.

وتجاوز المؤشر داو جونز الصناعي حاجز 22 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه الممتد منذ 121 عاما، في الوقت نفسه صعد الدولار من أدنى مستوى في 15 شهرا مقابل سلة عملات.

ولم يطرأ تغير يذكر على التضخم الأميركي رغم أن سوق العمل المحلية تبدو في أفضل صورها في عدة سنوات مع بقاء معدل البطالة قرب أدنى مستوياته في 17 عاما.

وأظهر تقرير أن أرباب العمل في القطاع الخاص الأميركي أضافوا 178 ألف وظيفة في يوليو، وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد، وتم تعديل زيادة الوظائف في يونيو حزيران بالرفع إلى 191 ألفا من 158 ألفا في التقديرات الأولية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.7% إلى 16.43 دولارا للأوقية بعدما تراجعت لأدنى مستوى خلال أكثر من أسبوع في وقت سابق من الاسبوع الماضي.

ويذكر أن انتاج الصين من الذهب هبط 9.85% إلى 206.54 اطنان في النصف الأول من 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.