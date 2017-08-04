قالت حكومة سلطنة عمان في بيان إن السلطنة وقعت قرضا قيمته 3.55 مليارات دولار تقدمه مجموعة من المؤسسات المالية الصينية مع سعي البلاد إلى تدبير التمويل الخارجي لسد عجز الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط.

وقال البيان إن توقيع القرض غير المشروط بضمان البالغة مدته خمس سنوات جرى في 11 يوليو وإنه شهد اهتماما قويا من «البنوك والمؤسسات الصينية» لكنه لم يذكر المؤسسات المالية بالاسم.

وكانت عمان جمعت خمسة مليارات دولار من سندات متعددة الشرائح وملياري دولار من صكوك في وقت سابق هذا العام. وأبلغت مصادر «رويترز» هذا الأسبوع أن السلطنة تجري محادثات بخصوص جمع مزيد من التمويل عبر قرض وسندات.