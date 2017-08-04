قال تقرير لتومسون رويترز لأبحاث النفط إن صادرات النفط الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول ارتفعت إلى مستوى قياسي في يوليو بفضل زيادة كبيرة في صادرات الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة.

وبلغت صادرات يوليو 26.11 مليون برميل يوميا وهو ما يعني زيادة 370 ألف برميل يوميا جاء معظمها من نيجيريا التي زادت شحناتها بمقدار 260 ألف برميل يوميا.

وانخفضت الشحنات من الشرق الأوسط إلى 18.14 مليون برميل يوميا في يوليو من 18.53 مليون برميل يوميا حيث سجلت السعودية والكويت وقطر انخفاضات.

وكان أكبر انخفاض من السعودية التي شحنت 7.10 ملايين برميل يوميا في المتوسط بانخفاض 360 ألف برميل يوميا عن يونيو الذي سجل 7.46 ملايين برميل يوميا. وقال التقرير «منذ بداية العام شهدت السعودية صادرات بمتوسط 7.26 ملايين برميل يوميا بانخفاض 300 ألف برميل يوميا تقريبا عن متوسط 2016 وهو ما يظهر الالتزام الكامل بخفض الإمدادات. لكن العرض مازال أعلى من الطلب حيث لم تنجح بقية دول أوپيك في الحد من الصادرات بما يتماشى مع الإنتاج». وأظهرت البيانات التفصيلية لشهر يوليو الواردة في تقرير تومسون رويترز لأبحاث النفط، التي تعد حساباتها بناء على رصد تدفقات النفط الخام وبيانات الحاويات، أن صادرات نيجيريا زادت 260 ألف برميل يوميا إلى 2.19 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2015 بينما زادت صادرات أنجولا 200 ألف برميل يوميا إلى 1.89 مليون برميل يوميا.

وزادت صادرات ليبيا 120 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 880 ألف برميل يوميا وهو ما يصل إلى مثلي صادرات أبريل تقريبا.