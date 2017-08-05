رفعت شركة المدينة للتمويل والاستثمار من حصتها بأسهم شركة مجموعة السلام القابضة من 10.16% الى 11.1% بحسب إفصاح البورصة عن تغيرات كبار الملاك بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

تتوزع ملكية مجموعة السلام القابضة بين كل من شركة طابة الخير القابضة ومجموعتها بنسبة 30.87% والمدينة للتمويل والاستثمار وملاك آخرون يملكون اقل من 5% لا يفصح عنها.

في المقابل خفضت شركة الفا للطاقة ملكيتها في شركة السور لتسويق الوقود بنسبة كبيرة من 32.2% الى 24.87% حسب تغير الملاك المعلن بالبورصة.

وتملك مؤسسة البترول الكويتية 24% من أسهم شركة السور فيما تملك الفا للطاقة النسبة المتبقية ككبار ملاك يملكون أكثر من 5% من أسهم الشركة.