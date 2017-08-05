حقق أكبر صندوق للتقاعد في العالم رابع أرباحه الفصلية على التوالي، مع ارتفاع أسواق الأسهم العالمية، وهبوط قيمة الين الياباني.

وأعلن صندوق التقاعد الياباني الحكومي أمس أن عائد الاستثمار بلغ 3.5% أو ما يوازي 5.1 تريليونات ين (46 مليار دولار أميركي) في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي.

وذكر الصندوق أن قيمة الأصول التي يمتلكها ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 149.2 تريليون ين.

وكشف التقرير أن الأسهم المحلية المملوكة للصندوق ارتفعت بنحو 2.3 تريليون ين مع مكاسب ملحوظة لمؤشرات السوق خلال الربع الثاني من 2017، كما زادت قيمة حيازة الصندوق للأسهم الأجنبية بمقدار 1.9 تريليون ين.

وتتنوع محفظة صندوق التقاعد الياباني بين أسهم يابانية تمثل 24.4% من إجمالي الاستثمارات، وأسهم أجنبية بـ23.9% من الأصول.