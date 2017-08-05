نشرت مجلة «إنتربرينيير» 10 قواعد أساسية خاصة بإدارة الأعمال ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل مساعدة المديرين التنفيذيين من جيل الألفية على أن يكونوا مثالا يحتذي به الموظفون، ليحققوا النجاح لشركاتهم في النهاية.

1- التخطيط الجيد للاجتماعات

نصح «بيل كينج» رئيس التسويق الرقمي في شركة «Avid Xchange» كل مدير تنفيذي بأن يخطط للاجتماعات جيدا وان يتم ذلك عبر تحديد سبب الاجتماع في المقام الأول، والالتزام بالاجتماعات التي تتطلب حوارا فعالا، والاستماع إلى الموظفين لخلق بيئة عمل ديناميكية.

2- الالتزام بالمواعيد

يؤكد «جيمس هاينز» المدير التنفيذي الفني في شركة «Luxury Link» على أنه مهما كان المدير لديه أعمال مهمة للقيام بها، فيجب ألا يجعل الجميع في انتظاره طوال الوقت، لأن التأخير يؤدي إلى ضياع الفرص.

3- إظهار الثقة بالنفس وليس الغطرسة

يقول «مايكل باردويل» مؤسس «TX Vein» إن هناك خطا رفيعا بين الثقة والغطرسة، فمن المهم أن يظهر المدير الحماس والثقة في عمله وفي فريقه، لكن لا ينبغي أن يتصرف وكأنه أذكى شخص في الغرفة ففي حالة عدم معرفة إجابة ما، لا ينبغي التظاهر بالخبرة والمعرفة، بل إن الاعتراف بعدم معرفتها يشجع المتحدث على تبادل الأفكار المفيدة.

4- الاعتماد على المكالمات الهاتفية

يرى كورتيس كواي مؤسس «Injury Trial Lawyers، APC» أن من الصعب الحصول على تمويل أو تأمين شراكة مربحة من خلال إرسال مجموعة من الرموز التعبيرية لصاحب شركة أخرى وينصح كواي بإجراء المكالمات الهاتفية بدلا من ذلك بصوت واثق وطريقة ودية.

5- الاستماع أكثر من التحدث

يتطلب بناء علاقة مع أي شخص - سواء من أعضاء الفريق أو أصحاب الشركات الأخرى - إلى إظهار الاهتمام بما يقوله الآخرون، من خلال الصمت والاستماع الكامل لهم.

6- الإيجابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ينصح «كارل ريدينغ» المدير التنفيذي لـ «Jrop» المديرين التنفيذيين بتجنب التحدث في الأمور الشخصية جدا عبر الإنترنت، أو الدخول في مناقشات مثيرة للجدل حتى لا يؤثر ذلك على صورتهم أمام العملاء والشركاء والمستثمرين المحتملين.

7- التواصل الإيجابي داخل العمل

من الضروري بناء شبكة علاقات مع الآخرين، والحرص على التواصل مع الأشخاص، وتحديث بطاقة العمل بصورة دائمة وعدم التحرك بدونها.

8- سرعة الرد بطريقة مناسبة

من المهم فهم خلفية المتحدث وعمره وأسلوبه وتوجيه التحية المناسبة له كما ينبغي التدقيق الإملائي في كل ما يتم كتابته، وعدم استخدام الاختصارات في رسائـــل البــريـــد الإلكتروني وإذا ترك أحدهم رسالة بريد صوتي يطلب فيها معاودة الاتصال به، فلا ينبغي إرسال رسالة أو بريد إلكتروني بدلا من ذلك.

9- التفكير قبل النشر

ينصح «ديف رايت» المدير التنفيذي لـ «Opti-Nutra» بعدم نشر محتوى على موقع التواصل الاجتماعي قد يندم عليه الشخص فيما بعد.

10- إظهار الجانب الإنساني

يرى «كريج ويلسون» المدير التنفيذي لـ «Business Line of Credit Hub» أن من المهم إظهار الجانب الإنساني على مواقع التواصل الاجتماعي وأثناء العمل بدلا من الترويج طوال الوقت للعلامة التجارية، والتحدث عن الموضوعات التي تتعلق بالصناعة فحسب.