أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابزون التركية سعاد اوغلو أن هناك تسهيلات كبرى سيتم تقديمها للسياح للكويتيين القادمين الى تركيا الى جانب تسهيلات أخرى للمستثمرين والراغبين في شراء الأراضي والعقارات التركية، كما أشاد أوغلو بعمق العلاقات التركية- الكويتية والتعاون المثمر في مجال السياحة والاقتصاد، وذلك ضمن تصريحات أوغلو للوفد الإعلامي الكويتي.

وفي إطار مباحثات نائب رئيس اتحاد وكلاء السياحة والسفر في الشرق الأوسط سعد العدواني مع رئيس غرفة وتجارة طرابزون التركية وواليها ومدير بلديتها سبل تطوير التعاون التركي ـ الكويتي في مجال السياحة، أبدى عدد من رجال الأعمال والإعلاميين الذين زاروا مدينة طرابزون التركية أثناء حضورهم المؤتمر الصحافي الخاص بمهرجان اليوجا الذي ستشهده المدينة الشهر المقبل إعجابهم بالمنطقة والإمكانات السياحية والاستثمارية المتوافرة فيها،

حيث قال رجل الأعمال ياسين علي إن الإمكانات الطبيعة والفرص الاستثمارية في طرابزون تجعلها مرشحة لأن تكون واحدة من أهم الوجهات السياحية خلال السنوات القليلة القادمة وكشف عن نيته إنشاء مشاريع للسفر والسياحة بالمدينة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي السعودي فهد القحطاني إن المدينة تمتلك جميع المقومات اللازمة لإقامة مشاريع خدمية وسياحية ضخمة تتناسب مع موقعها الجغرافي المميز وانها جديرة بالزيارة.