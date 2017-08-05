أعلن بنك الكويت الوطني أسماء الأطفال الفائزين بـ 10 جوائز نقدية قيمة الواحدة 250 دينارا مع حملة «وفر واربح مع باقة زينة» في السحب ربع السنوي الذي أقيم في مجمع الأفنيوز يوم 23 يوليو 2017.

وفاز بالجوائز الأطفال التالية أسماؤهم: حنان الصراف، كوثر عيدان، أحمد باقر، ريماس العجمي، ناصر باقر، عبدالله الكندري، يوسف العازمي، ماريا خضير، عمر العيد وفيصل حسن، وقد تم إيداع مبلغ الجائزة في حساباتهم.

ويقدم بنك الكويت الوطني لعملاء حساب زينة، بالتعاون مع «كيدزانيا»، فرصة لدخول السحوبات ربع السنوية على تلك الجوائز بهدف تشجيع الأطفال على كيفية الإدخار وكل ما يتعلق بإدارة الحسابات والمعاملات المصرفية الأساسية المختلفة.

وتشجع حملة «وفر واربح مع باقة زينة» الأطفال على التوفير، وبالمقابل يكافأون على ذلك، إذ يساهم البنك الوطني عبر هذه الحملة بدعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال تثقيف الأطفال وجيل الشباب بكيفية إدارة شؤونهم المالية والإدخار.

وبإمكان عملاء حساب زينة الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة المشاركة في الحملة، حيث يحصل العميل على فرصة لدخول السحب الشهري مقابل كل 10 دنانير كويتية يتم إيداعها في الحساب وتتضاعف فرص دخول السحب مع كل عملية إيداع يتم تحويلها إلى الحساب بواسطة الاستقطاع الشهري.



ويتم اختيار 10 رابحين كل ثلاثة أشهر وبعدد إجمالي 40 رابحا في السنة حيث تنتهي الحملة في 31 ديسمبر 2017.

ومن جانبها، تحرص «كيدزانيا» على منح الأطفال تجربة تعليمية وترفيهية بأسلوب شيق وممتع، وتسعى من خلال تعاونها مع بنك الكويت الوطني إلى تشجيع وتعليم أطفال الكويت طرق وكيفية الإدخار.