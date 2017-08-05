بدأت الاتحاد للطيران في تشغيل طائرتها طراز بوينغ 787-9 لخدمة رحلتها اليومية المنتظمة بين أبوظبي، وسيئول، عاصمة كوريا الجنوبية. وحطت الطائرة في مطار إنشيون الدولي المتطور في سيئول.

وتحل الطائرة الجديدة بوينغ 787 دريملاينر، المرتبة وفق نظام الدرجتين، محل الطائرة ايرباص A340-600 التي كانت تخدم هذه الوجهة في السابق، وتضم مقصورات الاتحاد للطيران من الجيل التالي لدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، وتتضمن 299 مقعدا تشمل 28 «استديو درجة رجال الأعمال» و271 مقعدا ذكيا في الدرجة السياحية.



وتعليقا على ذلك، قال محمد عبدالله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية بالاتحاد للطيران: لطالما كانت وجهة سيئول وجهة ناجحة ورائجة للغاية بالنسبة للاتحاد للطيران، وذلك منذ إطلاقها في ديسمبر 2010، ونقترب بسرعة نحو نقل المسافر رقم مليون عبر هذه الخدمة.

وتتميز طائرات الاتحاد للطيران طراز بوينغ 787 دريملاينر البالغ عددها 16 طائرة بتصاميم مقصوراتها ومنتجاتها المبتكرة الحائزة الجوائز، تكملها مستويات الخدمة وحسن الضيافة العالية التي لطالما اشتهرت بها الشركة.



كما تتمتع الرحلات إلى سيئول بخدمة مديري الأطعمة والمشروبات في درجة رجال الأعمال و«المربية في الأجواء» المعتمدة من كلية نورلاند، لتوفير مزيد من الرعاية المتخصصة للعائلات المسافرة بصحبة أطفال.

وتوفر جميع مقاعد «استديو درجة رجال الأعمال» إمكانية الوصول المباشر إلى الممرات، وتتميز بإمكانية التحول إلى سرير كامل بطول 80.5 بوصة، وزيادة في المساحة الشخصية تبلغ 20%.