قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن شركة النفط الإيطالية سايبم من المتوقع أن تفوز بعقد بقيمة تبلغ نحو 800 مليون دولار ضمن مشروع لبناء مصفاة في سلطنة عمان جرت ترسيته من قبل مصفاة الدقم.



ومصفاة الدقم مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية. وقالت في وقت سابق من اليوم الجمعة إنها تنوي ترسية عقود الهندسة والشراء والإنشاء مقسمة على ثلاث حزم منفصلة على مجموعة من الشركات العالمية من بينها سايبم.

وستحصل الشركة الإيطالية على العقد الخاص بالحزمة الثالثة من عقود الهندسة والشراء والإنشاء