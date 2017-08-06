عروض حصرية على باقات الدفع الآجل والمسبق وباقات الإنترنت

أعلنت شركة زين الكويت عن عروضها الجديدة ضمن حملة «الزين يفرض نفسه» حصريا لموسم الصيف، والتي تقدم من خلالها أجهزة ذكية مجانا وسعات إنترنت مضاعفة لعملاء الدفع الآجل والمسبق على شبكتها الأكثر تطورا في الكويت.

وبينت الشركة في بيان صحافي ان العروض الجديدة التي صممتها لجميع عملائها تقدم العديد من المميزات الرائعة، والتي تشمل سعات إنترنت مضاعفة وبنفس الأسعار الحالية، إلى جانب أحدث الأجهزة الذكية مجانا، وذلك لتضمن لهم تجربة استمتاع مضاعفة خلال موسم الصيف والعطلة الصيفية.

وأوضحت زين انها تقدم لعملاء الدفع الآجل ضمن عروض الصيف الحصرية باقة جديدة كليا، والتي تشمل جهازا ذكيا مجانا وإنترنت 4G LTE بسعة 10 غيغابايت و250 دقيقة محلية بـ 10 دنانير شهريا فقط، هذا بالإضافة إلى عرض مميز على باقة الـ 40 دينارا شهريا، والتي تشمل في موسم الصيف جهازين ذكيين مجانا، ومكالمات محلية غير محدودة، وإنترنت 4G LTE بسعة 1 تيرابايت.

أما عملاء باقات إنترنت الدفع الآجل، فبإمكانهم الآن الاستمتاع بسعات إنترنت 4G LTE مضاعفة أثناء موسم الصيف وبنفس الأسعار الحالية، وذلك ابتداء من 500 غيغابايت (بدلا من 250 غيغابايت) بـ 6 دنانير فقط مع التزام.

وأضافت الشركة ان عروض الصيف الحصرية تشمل أيضا مميزات رائعة لعملاء الدفع المسبق الحاليين، والتي تشمل سعات إنترنت 4G LTE مضاعفة وبنفس الأسعار الحالية على جميع باقات الدفع المسبق eeZee، وذلك ابتداء من 10 غيغابايت (بدلا من 5 غيغابايت) بـ 5 دنانير فقط، أما عملاء الدفع المسبق الجدد، فسيحصلون على رصيد مجاني بقيمة 5 دنانير وإنترنت مجاني بسعة 5 غيغابايت.

هذا بالإضافة إلى 3 أضعاف سعة الإنترنت على باقات إنترنت الدفع المسبق eeZee، وهي 60 غيغابايت في الفترة الصباحية و60 غيغابايت في الفترة المسائية (بدلا من 20 غيغابايت لكل فترة) مقابل 5 دنانير شهريا فقط من غير أي التزام.

وأشارت زين إلى انها وبطرحها لهذه العروض الجديدة والحصرية على باقاتها الأكثر رواجا بين عملاء الدفع الآجل والمسبق، فإنها تلتزم بتجديد العهد مع عملائها بتوفير عروض تسويقية مرنة بالشكل الذي يعزز من موقعها الريادي كأكبر شركة تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة لأكبر عائلة مشتركين في الكويت.