خدمات «بيتك» الرقمية تتمتع بالكفاءة العالية والتصميم المبتكر للمنصات الإلكترونية

حصد بيت التمويل الكويتي «بيتك» جائزة «أفضل بنك رقمي للعملاء» في الشرق الأوسط من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية للعام 2017، وذلك للكفاءة العالية في الخدمات الرقمية، والنمو في حجم العملاء الرقميين، والتصميم المبتكر للمنصات الإلكترونية.

وسيقام حفل توزيع الجوائز في لندن في الثاني من نوفمبر المقبل للإعلان الرسمي عن الفائزين بجوائز «غلوبال فاينانس» في مجالات متنوعة وعلى مستوى العالم.

وأشارت المجلة إلى انها استندت في اختياراتها الى عدة معايير مهنية بعد تقييم دقيق من قبل لجنة تحكيم عالمية في مؤسسة «انفوسيس» الرائدة عالميا في الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي، وبمشاركة فريق من ابرز المحررين الصحافيين في «غلوبال فاينانس» لاختيار الفائزين.

وشملت المعايير: قوة الاستراتيجية في استقطاب وخدمة العملاء الرقميين، والنجاح في تحفيز العملاء على استخدام العروض الرقمية، والنمو في حجم قاعدة العملاء الرقميين، واتساع نطاق عروض المنتجات، والبراهين الملموسة على استفادة العملاء من المبادرات الرقمية، بالاضافة الى التصميم المميز للموقع الإلكتروني ولتطبيق المؤسسة على الهواتف الذكية وطريقة عمله وكفاءته في تقديم الخدمة.

وقال رئيس مجموعة «غلوبال فاينانس» جوزف جيارابوتو، ان الخدمات المصرفية الرقمية باتت أساسية، مشيرا الى ان الفائزين في جوائز الخدمات المصرفية الرقمية لهذا العام قد اثبتوا اهمية الابتكار المتواصل في المنتجات والخدمات والأنظمة.

وأضاف ان العملاء الأفراد والشركات يتطلعون الى نقلات نوعية في طرح الخدمات والحلول الرقمية، لافتا الى ان الفائزين بجوائز «غلوبال فاينانس» للعام 2017 حققوا تطلعات العملاء.

وتتميز خدمات «بيتك» الإلكترونية والقنوات التقنية لخدمة العملاء بكفاءتها وتصميمها المميز لتناسب اهتمامات وخصائص كل شرائح العملاء، حيث بإمكان العملاء الاستفادة من أكثر من 180 خدمة مصرفية مجانية عبر موقع البنك، كما بادر «بيتك» الى الاستفادة من تقنيات الهواتف الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي وأطلق مجموعة من خدماته المصرفية الأساسية عبرها لتستفيد شرائح العملاء المستخدمة لتلك القنوات، في الوقت الذي تتسم خدمات «بيتك» عبر هذه القنوات كافة بعناصر السرية والأمان والمرونة، مع جودة الشكل والمحتوى.

وأطلق «بيتك» مؤخرا خدمة أجهزة XTM التفاعلية ذاتية الخدمة التي تقدم معظم الخدمات المصرفية التي يقدمها الفرع المصرفي التقليدي. كما أطلق خدمة «KFH Wallet» المبتكرة للدفع الإلكتروني دون الحاجة لاستخدام البطاقة المصرفية، وخدمة Visa Checkout لتسهيل عملية الشراء عبر الإنترنت بسرعة وأمان، وذلك لحاملي بطاقات «بيتك» الائتمانية ومسبقة الدفع، والعديد من الخدمات المبتكرة الأخرى.