في إطار إستراتيجيته الرامية نحو توفير خدمات مصرفية بشكل أفضل، أعلن البنك الأهلي الكويتي عن نقل فرعه إلى عمارة الحمرا، في شارع سالم المبارك بمنطقة السالمية، اعتبارا من السادس من أغسطس 2017، ليكون بديلا عن الفرع السابق بمجمع الملا في المنطقة نفسها.

ويتمتع الفرع الجديد بمساحة أكثر اتساعا تخدم العملاء بشكل أفضل، وهو الفرع الـ 31 للبنك في الكويت والـ 72 على مستوى المجموعة، حيث ان لدى البنك فرعين في دولة الإمارات العربية المتحدة و39 فرعا في جمهورية مصر العربية، إلى جانب أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء الكويت والبالغ عددها 138.