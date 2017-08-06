الفائز سيتسلم جائزة نقدية قدرها 25 ألف دينار

يجري بنك الخليج السحب ربع السنوي الثاني لحساب الراتب، وذلك يوم غد الاثنين الموافق 7 أغسطس 2017، على الهواء مباشرة عبر برنامج «ربع الديوانية» الإذاعي على راديو إف إم 88.8 في تمام الساعة 2 ظهرا، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة النقدية البالغة قيمتها 25000 دينار، وسيجرى السحب بحضور وإشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وقد صمم حساب الراتب الجديد خصوصا للعملاء الكويتيين الجدد ممن يحولون رواتبهم إلى بنك الخليج للاستفادة من العديد من العروض المميزة منها فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار أو الحصول على قرض بدون فوائد، شرط ألا يقل الراتب الذي يتم تحويله إلى بنك الخليج عن 500 دينار للتأهل لهذه العروض فور تحويل رواتبهم إلى بنك الخليج.

وبإمكان العملاء الجدد أيضا الحصول على مميزات أخرى تشمل بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية دون الحاجة لدفع الرسوم السنوية خلال العام الأول، مع إمكانية الحصول على قرض تصل قيمته إلى 70 ألف دينار أو قرض استهلاكي تصل قيمته إلى 15 ألف دينار.

هذا، وسيقام السحب ربع السنوي الثالث لحساب الراتب علــــى جائزة قيمتها 25 ألف دينــــار في 6 نوفمبر 2017، بينما سيقام السحب الأخير على الجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها 250 ألف دينار في 8 فبراير 2018.