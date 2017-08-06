المبادرة تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على إعادة تدوير عبوات المياه البلاستيكية

أعلنت شركة ايكويت للبتروكيماويات، عن تعاونها مع مشروع أمنية لإعادة تدوير البلاستيك في مبادرة تهدف إلى حماية البيئة والتقليل من النفايات، وذلك من خلال تشجيع المجتمع على المشاركة في إعادة التدوير.

وقالت مساعدة الرئيس التنفيذي للاتصالات والعلاقات العامة والحكومية في شركة ايكويت د.عبير العمر: تعد التنمية المستدامة، التي تشمل البيئة، عنصرا أساسيا في شركة ايكويت، ونسعى دائما الى انتهاز الفرص التي تدعم جهودنا في هذه المجالات. ومن هذا المنطلق، قمنا بتطوير استراتيجية ايكويت للتنمية المستدامة، والتي نعمل على تحقيقها بحلول العام 2025، وهي تتماشى مع الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت لعام 2035. وتساهم شراكاتنا مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بدور محوري في تحقيق استراتيجيتنا وضمان التنمية المستدامة على كافة الأصعدة في الكويت وعلى مستوى العالم.

ومن جانبها، قالت المديرة العامة لمصنع أمنية لإعادة تدوير مادة (PET 1) البلاستيكية، فرح شعبان: بالنيابة عن مؤسسي أمنية، أتقدم بالشكر والتقدير لشركة ايكويت على ثقتهم ودعمهم لهذا المشروع.

وقالت عضو فريق التنمية المستدامة في شركة ايكويت أسرار محمد: يمثل التعاون مع مصنع أمنية شراكة محلية استراتيجية تسعى إلى ضمان المساهمة الإيجابية في المحافظة على البيئة. وتهدف كذلك هذه الشراكة إلى تشجيع أفراد المجتمع على استخدام دورة الحياة الكاملة لمواد البلاستيك، بما في ذلك العبوات، الأمر الذي يساهم في الحد من النفايات ويدعم مختلف قطاعات الأعمال.

وضمن هذه الشراكة التي تم إطلاقها بداية العام الحالي، قامت شركة ايكويت بوضع حاويات خاصة لإعادة تدوير عبوات المياه البلاستيكية (PET) في مقرها الرئيسي وفي مجمعها الصناعي لتشجيع الموظفين للمشاركة في جهود إعادة التدوير. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة برعاية شراء شاحنة لجمع المواد القابلة للتدوير في أنحاء الكويت وأيضا 10 حاويات تم توزيعها في مختلف مناطق البلاد لتشجيع المجتمع على إعادة تدوير عبوات المياه البلاستيكية.