العبلاني: البنك ملتزم بتطوير إمكانات الكوادر الشابة وتأهيلها للعمل المصرفي

أعلن بنك الكويت الوطني خطته التدريبية التي سينفذها لموظفيه المبتدئين بتاريخ 7 أغسطس وتستمر حتى نهاية عام 2017، وذلك في إطار حرص البنك على مواكبة التطور والتغير المستمر للسوق المصرفي عبر طرح خطط تدريبية وفقا لأحدث الممارسات والتطبيقات المصرفية.

وتضم الخطة التدريبية للبنك 24 برنامجا لتنمية المهارات الشخصية والسلوكية وتطوير قدرات الموظفين المبتدئين وذوي الخبرة، وتشمل هذه البرامج العديد من الجوانب منها: التواصل التفاعلي، والتفكير الإبداعي في حل المشاكل، وتحسين مهارات التفاوض، وتنمية الذاكرة الإبداعية في الأعمال، وإدارة الضغط في العمل، وإدارة المهام والأولويات، وتنمية المهارات الإشرافية والإدارية والقيادية، وأساليب بناء فرق عالية الأداء، والتفكير الاستراتيجي والتخطيط، وغيرها من البرامج التي تسهم في تنمية مهارات موظفي البنك.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية في مجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني، إن البنك يسعى دائما للحفاظ على موقعه الريادي، الذي يحتله في السوق المصرفي، كأكبر داعم للعمالة الوطنية وأكثر الجهات توظيفا لها في الكويت، مؤكدا التزام «الوطني» بتطوير إمكانيات الشباب الكويتيين عبر برامج تدريبية متعددة ليصبحوا متمرسين ومحترفين في مجال الأعمال المصرفية.

وأوضح العبلاني ان البنك دأب على تطوير خطته التدريبية للموظفين المبتدئين بشكل سنوي سعيا منه لمواكبة أحدث التطورات في سوق العمل المصرفي، مضيفا ان أهمية برامج الخطة تنبع من موضوعاتها المتميزة التي تشمل تنمية المهارات العملية والشخصية والسلوكية إلى جانب الفنية والتقنية.

وأضاف ان البنك مستمر في طرح البرامج المختلفة التي تهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الشابة وتأهيلها، ودعمها بجميع السبل والأدوات التي تضمن نجاحها في المستقبل، مشيرا إلى أن مسيرة التطوير لا تقف عند شريحة موظفي «الوطني» المبتدئين، بل تمتد إلى القيادات الوسطى والعليا، الأمر الذي يدعم استمرار نجاح البنك.

وأعرب العبلاني عن فخره بالثروة البشرية التي يمتلكها «الوطني» والتي تعد الأكبر في المنطقة وتضاهي في إمكاناتها البنوك العالمية، مشيرا إلى أن ما يمتلكه البنك من قدرات فنية وتقنية عالية المستوى هو نتاج خبرته على مدى سنوات طويلة في تأهيل كوادره البشرية.

وأضاف ان تأهيل هذه الكوادر لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة حسن اختيار البنك لكبرى المؤسسات المتخصصة والجامعات العالمية التي تعاقد معها لتدريب وتطوير موظفيه على أعلى المستويات في مجال العمل المصرفي.

وتعكس هذه المبادرة اهتمام «الوطني» واستراتيجيته الهادفة إلى استثمار الكوادر البشرية، وحرصه الدائم على دعم موظفيه وتمكينهم وتأهيلهم عبر طرح البرامج التدريبية المصممة وفق معايير منهجية وعلمية تتنوع بين التدريب والتطوير لإعداد القيادات الشابة، ويوفر لأجل ذلك نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم للكوادر الواعدة.