أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات «نيسان» في الكويت، عرضا جديدا بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حيث يمكن الآن لعملاء نيسان باترول، التيما أو سنترا امتلاك سيارة أحلامهم بدون فوائد والاستمتاع بأدائها.

وحرصا من «نيسان البابطين» على توفير عروض لتناسب الجميع ولتضفي راحة الاختيار للعميل، يمكن الآن لعملاء نيسان امتلاك باترول، التيما أو سنترا «بـ 0% أرباح» لغاية 5 سنوات، وبهذا أصبح لدى عميل نيسان حرية اختيار هذا العرض أو أي من العروض الأخرى في معارضنا بالطريقة الأنسب. فبالإضافة إلى عرض الـ 0% يتوافر عرض راحة البال من نيسان مع باقة مجانية تشمل خدمة صيانة، تأمينا شاملا، حماية صبغ وتظليل النوافذ بالإضافة إلى تسجيل المرور مجانا وتأمينا ضد الغير على موديلات باترول.

وتحت لقب «بطل كل الدروب»، تعتبر عائلة «نيسان باترول» من أكثر السيارات النموذجية والأيقونية على الإطلاق ما جعلها أكثر سيارات الدفع الرباعي تتويجا في المنطقة. علما بان القسط الشهري على موديلات مختارة يبدأ من 222 دينارا كويتيا فقط.

أما «نيسان ألتيما 2017» بمظهرها الأنيق، فصممت لتوفر لك مجموعة من الأنظمة المتطورة خصوصا من جهة أنظمة السلامة إضافة إلى مقصورتها الهادئة المفعمة بالرفاهية. فهي تتوافر أيضا بأقساط شهرية مميزة مع «نيسان سنترا» السيارة الاقتصادية والعملية التي يبدأ قسطها من 76 دينارا شهريا.

وتدعو «نيسان البابطين» الجمهور لزيارة صالات عرضها في الري والأحمدي، لمعرفة المزيد عن العروض الحصرية المتوافرة الآن، وتلتزم «نيسان البابطين» التزاما راسخا تجاه عملائها بتقديم أقوى العروض شهريا التي تناسب جميع الفئات مع سيارات ذات إمكانات عالية وتصميم مبتكر وأداء مذهل.