المؤتمر يعرض أحدث المعايير المطبقة في مجالات التشغيل والصيانة

تحت رعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أقرت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الخامس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية العاصمة اللبنانية «بيروت» كمحطة جديدة للمؤتمر، والذي أثبت نجاحه في أربع عشرة دورة سابقة عقد آخرها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور أكثر من 500 مهندس ومختص وبمشاركة أكثر من 70 باحثا قدموا أكثر من 50 ورقة عمل وبحث.

ويوفر المؤتمر الدولي الخامس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية، الذي يقام في العاصمة اللبنانية بيروت في 23-25 أكتوبر 2017، منصة للخبراء الدوليين والمنظمات الدولية لتبادل خبراتهم وتجاربهم مع صناع القرار والسياسات الإقليمية في مجال التشغيل والصيانة.

ومن جانبه، ثمن رئيس المعهد العربي للتشغيل والصيانة د.محمد الفوزان رعاية رئيس الجمهورية اللبنانية للمؤتمر، قائلا: إن المؤتمر الذي سيقام تحت شعار «الصيانة الذكية» هو الحدث الوحيد المختص في هذا الموضوع الحيوي إقليميا.

وبحسب الفوزان، فإن الهدف الرئيسي لمؤتمر التشغيل والصيانة الخامس عشر هو مواصلة مهمته في تقديم وإبراز أحدث المعايير الدولية الفعالة، والمنهجيات والاستراتيجيات المطبقة في مجالات التشغيل والصيانة، كما أن من أهدافه التعريف بالحالات الدراسية والخبرات العملية في مجال التشغيل والصيانة، والطرق الفعالة للتغلب على المشاكل، والتعاون المســـتمر بين المشاركين في المؤتمر.

ويتميز المؤتمر الدولي الخامس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية هذا العام بـ «الجائزة العربية للتشغيل والصيانة» في دورتها الحادية عشرة وهي أول جائزة عربية تخصص للأفراد والهيئات والشركات العاملة في مجال التشغيل والصيانة. وقد تم منح الجائزة للمرة الأولى عام 2005 ويتم منحها بشكل سنوي منذ ذلك الحين.