تقسيم المشروع إلى 4 مناقصات حسب قوة برج الحفر

حفر 630 بئر سنوياً دفع الشركة للتوسع في أبراج الحفر والتنقيب أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ«الأنباء» أن شركة نفط الكويت طلبت أكبر عدد لأبراج الحفر في تاريخها تصل الى 85 برج حفر وتنقيب لمدة 5 سنوات، مشيرا الى ان الشركة طرحت الطلبيات على شكل 4 مناقصات تختلف وفقا لحجم وقوة برج الحفر المستخدم في التنقيب.

وذكر المصدر ان توسع «نفط الكويت» في تنفيذ برنامج حفر مكثف في جميع مناطق عمليات الشركة جعلها تطلب اكبر عدد من منصات الحفر، حيث ستعمل الشركة على حفر نحو 630 بئرا سنويا في السنوات الخمس المقبلة، ويتضمن هذا البرنامج استغلال أحدث أنواع تكنولوجيا الحفر من أجل رفع الطاقة الإنتاجية للمكامن. وتأتي تلك العقود الضخمة في إطار جهود الشركة للوفاء بخطة 2030 الهادفة الى زيادة انتاج النفط الخام الى مستوى 3.650 ملايين برميل يوميا.

وأشار الى ان شركة نفط الكويت طرحت المشروع الى 4 مناقصات الاولى لطلب 26 برج حفر للعمليات والمناقصة الثانية لطلب 27 برج حفر 3 منهم بقوة HP 1000 و24 بقوة 750 HP، اما المناقصة الثالثة فهي خاصة بـ7 حفارات بقوة 1500 HP، والمناقصة الرابعة لطلب 25 برج حفر بقوة 3000HP. وقال المصدر: ان قيمة المناقصات تختلف من برج حفر الى آخر، حيث لم تقم بوضع مواصفات جميع هذه الحفارات التي تختلف اسعارها التأجيرية اليومية وفقا لذلك، كما ان دولة المنشأ تعتبر عاملا آخر في هذا السعر، اضافة الى نوعية الآبار والرقعة الجغرافية.

وأهلت شركة نفط الكويت أكثر من 22 شركة عالمية ومحلية للمشاركة في المناقصة الضخمة، علما بأن الشركات المؤهلة تختلف من مناقصة لاخرى، ومن هذه الشركات العالمية سينوبيك وشلمبرجير وسايبم وجون انرجي وغراي غولف للحفريات وكروسكو المتكاملة الحفر ومن الشركات المحلية برقان لحفر الابار والكويتية للحفريات.

وحددت نفط الكويت على الشركات التي ستفوز بالمناقصات ضرورة تزويدها بعمالة فنية ماهرة ذات خبرات ميدانية لا تقل عن 7 سنوات سواء لصيانة الابراج او الميكانيكا والكهرباء، اما التشغيل لمعدات الحفر والتحكم الآلي فحددته بعامين في السوق المحلي.

وأشار الى ان الكويت تمتلك عدد ضخم من منصات الحفر وصيانة الآبار تصل إلى 137 منصة وستصل في المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة الى 145 منصة، وتعمل الشركة حاليا على حفر ما يزيد على 3 آلاف بئر ما بين بئر عميقة وتطويرية، ويعزى هذا الرقم المرتفع إلى الزيادة الكبيرة المتمثلة في توجه الشركة لحفر آبار النفط الثقيل الذي يزيد عددها على 1100 بئر.

أما ما يتعلق في صيانة الآبار، فذكر ان «نفط الكويت» تعمل على صيانة ما يزيد على 6500 بئر في السنوات الخمس المقبلة، ويتضمن هذا البرنامج استغلال أحدث أنواع تكنولوجيا الحفر من أجل رفع الطاقة الإنتاجية للمكامن.