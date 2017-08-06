ارتفعت صادرات ولاية بورصة التركية من قطاع ملابس الأطفال والرضع بنسبة 65% إلى أسواق الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الحالي، ليبلغ إجمالي صادراتها 3.6 ملايين دولار.

وكشفت البيانات تصدرا لقائمة مستوردي الملابس التركية بالنصف الأول، حيث استوردت ملابس بـ 1.3 مليون دولار، فيما احتلت السعودية المرتبة الثانية، بواردات 1.2 مليون دولار، ثم الإمارات لتصل 258 ألف دولار، فيما بلغت صادراتها إلى قطر 174 ألف دولار، والعراق 45 ألف دولار.

وقد ارتفعت الصادرات إلى الأردن لـ 144 ألف دولار، وإلى الكويت 142 ألفا بعد أن كانت 95 ألفا، فيما ارتفعت مستوردات لبنان من 3 آلاف إلى 9 آلاف دولار خلال النصف الأول.