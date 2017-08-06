أعلن المركز المالي الكويتي عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2017، حيث حقق «المركز» صافي أرباح للمساهمين بلغت 2.9 مليون دينار في 30 يونيو 2017 بواقع 6 فلوس للسهم مقارنة بصافي أرباح بلغت 0.8 مليون دينار (2 فلس للسهم) في نفس الفترة من العام 2016. وجاء في بيان الشركة أن هذه النتائج تعكس التحسن في الأسواق عامة مدعومة بنتائج أنشطة الشركة، والتي تتضمن إدارة الأصول في أسواق الأوراق المالية، والتطوير العقاري، والخدمات الاستشارية المالية للشركات والأفراد، ويتضمن ذلك تأسيس وإدارة صناديق استثمارية في عدة مجالات، حيث تمارس الشركة هذه النشاطات محليا وإقليميا وعالميا منذ 43 عاما بمجموع أصول تحت الإدارة قيمتها 960 مليون دينار كما في 30 يونيو 2017.

وتعزيزا لتنوع مصادر دخل الشركة، حصل «المركز» في 17 مايو 2017 على رخصة لممارسة نشاط أمين حفظ، وذلك بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم أنشطة الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.