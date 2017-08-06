أعلنت الهيئة العامة للاستثمار ان الصندوق السيادي الكويتي حقق أرباحا صافية في 7 سنوات منذ 2010 بنحو 149 مليار دولار ما يعادل 45.2 مليار دينار بمتوسط سنوي يبلغ 21.2 مليار دولار سنويا ما يعادل 6.5 مليارات دينار.



وكشفت الهيئة في بيان صحافي انها تخارجت من شركة أريفا الفرنسية ببيع حصتها البالغة 4.8% للحكومة الفرنسية مقابل ٨٣ مليون يورو.



وأشارت الهيئة إلى انها لم تتخارج من أريفا عن طريق البورصة بسبب التداول المحدود مما يجعل بيع الصحة بالبورصة مستحيلا.



وكانت الهيئة قد اشترت حصة بشركة أريفا نهاية 2010 بقيمة 600 مليون يورو.