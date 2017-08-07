الخليجيون اتجهوا إلى الشراء في يوليو والمحصلة 3 ملايين دينار

الأفراد الكويتيون رفعوا عملياتهم الشرائية 156% بالمقارنة مع يونيو





احمد موسى

ارتفعت تعاملات الأفراد بالبورصة الكويتية خلال شهر يوليو الى اكثر من الضعف بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي، ليسجل الافراد الكويتيون مشتريات بقيمة 119.4 مليون دينار مقابل 46.6 مليون دينار في يونيو بزيادة 156%. وعادت تعاملات الافراد التي تشكل 39.4% من السيولة المتداولة في يوليو الى التعافي بالمقارنة مع شهر يونيو الذي شهد عطلة عيد الفطر وخمول للتداولات خلال شهر رمضان لتبلغ صافي تعاملات الكويتيين 1.8 مليون دينار من جانب الشراء.

ويذكر ان اعلى مستوى لتعاملات الأفراد كان في شهر يناير حيث وصلت فيها إلى 600 مليون الا انها بدأت في الانحسار بعد تلاشي موجة فوران الاسهم التي بدأت مع مطلع العام بالتزامن مع تنفيذ صفقة امريكانا.

وبلغت محصلة تعاملات الأفراد الكويتيين في يوليو الماضي صافي بيع بقيمة 303 الاف دينار بعد تسجيلهم مشتريات بقيمة 119.4 مليون دينار وعمليات بيعية بقيمة 119.7 مليون دينار مستحوذين على قرابة 39.4% من تعاملات البيع خلال الشهر.

واتجهت محافظ العملاء إلى البيع مسجلة صافيا بيعيا بقيمة 2.2 مليون دينار خلال يوليو، حيث سجلت عمليات شراء بقيمة 66.5 ملايين دينار مقابل 68.7 مليون دينار مستحوذة على 22% من التعاملات.

وجاءت المؤسسات لتسجل صافي شراء خلال يوليو بعد تسجيلها مشتريات بقيمة 37.7 مليون دينار مقابل 36.6 مليون دينار من جانب البيع مسجلة بذلك صافي شراء بقيمة 1.3 مليون دينار، فيما استحوذت المؤسسات على 12% من التعاملات خلال يوليو.

ولحـقت الصـنـاديـق الاستثمارية الكويتية اتجاه المؤسسات بعد تسجيلها صافي شراء بقيمة 3 ملايين دينار إلا انها استحوذت على نسبة لم تتخط 9% من التعاملات مسجلة شراء بقيمة 27.7 مليون دينار وبيعا بقيمة 24.7 مليون دينار.

واتجه الخليجيون الى الشراء في يوليو، حيث سجلت المؤسسات ومحافظ العملاء والصناديق صافي شراء فيما سجل الافراد بيعا بقيمة 131 ألف دينار فقط.

وبلغ صافي مشتريات المؤسسات الخليجية نحو 1.8 مليون دينار، كما سجلت الصناديق صافي شراء بقيمة 1.3 مليون دينار.

وحقق الأجانب صافي بيع بعد عمليات لبناء مراكز استثمارية جديدة بدأت منذ يناير، مسجلين صافي بيع في يوليو بقيمة 4.9 ملايين دينار، حيث باع الأفراد الأجانب والمؤسسات واتجهت الصناديق الى الشراء بقيمة 9.2 ملايين دينار مقابل بيع بقيمة 3.9 ملايين دينار بمحصلة شرائية بقيمة 5.3 ملايين دينار.

وسجلت المؤسسات الاجنبية صافي بيع بقيمة 10 ملايين دينار بعد تسجيل مشتريات بقيمة 14.7 ملايين ينار وبيع بقيمة 24.8 مليون دينار.

وخلال شهر يوليو ارتفع المؤشر السعري للبورصة 1.31%ليغلق عند مستوى 6851 نقطة، بمكاسب بلغت 88.8 نقطة، وارتفع المؤشر الوزني نحو 3.5% خلال يوليو، كما ارتفع كويت 15 بنسبة 3.6%.

وبلغت القيمة السوقية نحو 28.2 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 27.26 مليار دينار بمكاسب تقدر بحوالي 930 مليون دينار)، بارتفاع نسبته 3.4%

وخلال يوليو بلغت كميات التداول 1.82 مليار سهم، مقارنة بـ 734.5 مليون سهم تم تداولها في يونيو الماضي، بارتفاع 148% وارتفعت قيم التداول 99.3% وصولا إلى 300.51 مليون دينار، مقارنة بمستواها في يونيو الماضي بقيمة 150.8 مليون دينار.