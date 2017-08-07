قالت شركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة إن الذهب أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1258 دولارا للأونصة في بورصة (نيوميكس نيويورك) منخفضا بواقع 10 دولارات عن سعر الافتتاح وذلك بفعل قوة الدولار التي اكتسبها بدعم بيانات سوق العمل الاميركي.

وأوضحت الشركة في تقريرها الأسبوعي الصادر امس أن انخفاض الذهب جاء بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بقوة ليحقق اعلى زيادة في يوم واحد خلال العام الحالي فور صدور بيانات ايجابية لسوق العمل الاميركي عن شهر يوليو الماضي.

وذكرت أن الذهب اتجه نحو الصعود منذ اعلان الفيدرالي الاميركي رفع الفائدة في يونيو الماضي ليرتفع من 1204 دولارات للاونصة الى 1280 دولارا للاونصة في اقل من شهرين نظرا لما تمر به الاسواق العالمية من حالة عدم الاستقرار السياسي وارتفاع اليورو مع ضعف في قيمة الدولار.



وبالنسبة للأسواق المحلية قالت الشركة ان الاسواق تفاعلت مع حركة هبوط الذهب في بداية الاسبوع إذ زادت عمليات الشراء يوم الجمعة الماضي مع هبوط كيلو الذهب الخام الى مستوى 12.3 ألف دينار (نحو 40.6 ألف دولار) بفارق 100 دينار عن اسعار بداية الاسبوع.