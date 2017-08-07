البيانات غير الزراعية عززت من تراجع الدين الأميركي





قال تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني ان البيانات والمؤشرات الاقتصادية الأميركية كانت دون توقعات السوق في الأشهر الماضية، الأمر الذي يرفع احتمال تغيير مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمساره النقدي.

وذكر التقرير انه بعد صدور تقرير الوظائف القوي، عززت البيانات وضع البنك المركزي في تضييق موقفه النقدي كما قال البنك في بداية السنة، خاصة حين حدد المجلس مستوى منخفضا وتدريجيا لتطبيع ميزانيته بدءا من سبتمبر.

واضاف التقرير انه حين بلغت البيانات غير الزراعية القوية السوق، تراجعت أسعار الدين الحكومي الأميركي واعتمدت مؤشرات الأسهم الأميركية هذه الأنباء.

وبدا أن تقرير الوظائف الأخير عن الاقتصاد الأميركي كان مليئا بالأخبار الجيدة، من ارتفاع جيد في الوظائف، إلى انخفاض معدل البطالة وارتفاع معدل المشاركة.

ولكن كما هو الحال دائما، كان ينقصه مكون هام.

واشار التقرير الى ان العوائد كانت دون المستويات التاريخية منذ الأزمة المالية العالمية، بالرغم من استمرار ارتفاع الوظائف لما يقارب عشر سنوات، فقد ارتفعت العوائد بنسبة 0.3% في الشهر، ولكن على أساس سنوي، حيث كان الزخم مستقرا نسبيا عند 2.5%.

وتقرير الوظائف هو في الغالب مؤشر تاريخي عن الاقتصاد الأميركي، في حين تشير بيانات مؤشر مديري الشراء إلى احتمالات النمو المستقبلي.

وكما شهد السوق نموا أبطأ في بيانات مؤشر مديري الشراء في أميركا، ولكن في منطقة اليورو تشهد الأسواق بيانات أفضل لمؤشرات مديري الشراء.

ومن ناحية الوضع العالمي، قال التقرير ان الظروف في تحسن وأسواق العمل قد تضيقت أكثر، ومن المتوقع أن يتجاوز النمو مساره في عدد من الاقتصادات المتقدمة.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن النمو المنخفض في الأجور هو خطر عالمي في معظم الدول.

وقد تراجعت معدلات التضخم الكلي مؤخرا، ويعكس ذلك بشكل كبير الانخفاض السابق في أسعار النفط.

وقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بالنسبة للصين ومنطقة اليورو، فيما خفض توقعاته للنمو بالنسبة لأميركا وبريطانيا.

وقال الصندوق إن انتعاش منطقة اليورو أصبح أقوى وأشمل، مع ارتفاع الطلب المحلي.

العملات

وعلى صعيد العملات، اشار التقرير الى الدولار بدأ الأسبوع في مسار تنازلي وبلغ أدنى مستوى له يوم الأربعاء عند 92.548.

وكان الدولار تحت الضغط على عدة أصعدة بسبب التوترات السياسية في واشنطن، والبيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، وخاصة التضخم الضعيف، ما يرفع عدم اليقين بشأن وتيرة سياسة التضييق الخاصة بمجلس الاحتياط الفيدرالي.

وإضافة لذلك، انخفض الدولار أكثر حين تم فصل مدير الاتصالات، أنتوني سكاراموشي، الأسبوع الماضي بعد 10 أيام فقط من تعيينه من قبل الرئيس.

وفي نهاية الأسبوع، كان الدولار في طريقه نحو رابع خسارة أسبوعية على التوالي، ولكن كل ذلك تغير بعد تقرير الوظائف القوي.

وارتفع الدولار من 92.776 إلى 93.774، أي بنسبة 1%، وأنهى الأسبوع عند 93.542.

اما بالنسبة لليورو، فقد بدأ الأسبوع جيدا بعد ارتفاع مؤشر سعر المستهلك الأساس في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات.

وحافظ على هذا الزخم ثم ارتفع يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى له في سنتين ونصف السنة.

وتراجع اليورو يوم الجمعة بعد صدور البيانات غير الزراعية الأميركية التي دعمت الدولار، وانخفض بنسبة 1% بسبب هذه البيانات.

وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1758 وأنهى الأسبوع عند 1.1768.

وقد تراجع الجنيه الاسترليني الأسبوع الماضي بعد أن اعتبرت الأسواق نبرة بنك إنجلترا حمائمية حين خفض البنك توقعاته للنمو.

وكان الإسترليني في ارتفاع مؤخرا بسبب ضعف الدولار، وبعد صدور بيانات الرواتب غير الزراعية واصل الجنيه الإسترليني تراجعه، وأغلق يوم الجمعة عند 1.3035 وكان تراجعه بمقدار0.85% عن كامل الأسبوع.

اما الفرنك السويسري، فقد أنهى هذا الشهر باعتباره العملة الرئيسية الوحيدة التي لم تتقدم امام الدولار.

كما أنهى الفرنك شهر يوليو منخفضا بنسبة 4.7% مقابل اليورو، وهو أكبر انخفاض شهري منذ عام 2011.

واعتبر العديد من المحللين، مثل البنك السويسري سويس كووت، الانخفاض الحاد في الأسبوع الماضي باعتباره تصحيح مسار للفرنك الذي قد حافظ على مستواه مقابل اليورو على الرغم من مكاسب الاخير الكبيرة مقابل العملات الأخرى، ولا سيما الدولار. الفرنك افتتح الأسبوع عند 0.9688 مقابل الدولار وتمكن من إغلاق الأسبوع عند 0.9727.

وافتتح الين الياباني الأسبوع عند 110.63 مقابل الدولار وتمكن من إغلاقه بعد خسارة متواضع باتت 4 نقاط عند 110.67 في ما ثبت أنه أسبوع هادئ للعملة.

السلع

وعلى صعيد السلع، ذكر التقرير ان سعر النفط كان مرتفعا في بداية الأسبوع الماضي، إذ ان المستثمرين كانوا يحسبون احتمال فرض أميركا عقوبات على فنزويلا.

وقد ينتج عن ذلك نقص في مخزونات النفط نظرا لأن شحنات النفط السعودية لأميركا انخفضت بالفعل.

وارتفع خام برنت إلى 53.35$، وهو المستوى الأعلى منذ أواخر مايو، وأنهى الأسبوع يوم الجمعة عند 52.42.

سوق عمل قوي

اوضح التقرير ان الاقتصاد الأميركي خلق 27.000 وظيفة أكثر من المتوقع ليسجل بذلك 209.000 وظيفة، ودفع أرباب العمل أجورا أعلى لموظفيهم في يوليو.

وتم رفع وظائف يونيو بعد المراجعة بمقدار 9.000 لتصبح 231.000.

وانخفض معدل البطالة مجددا إلى أدنى مستوى له في 16 سنة، من 4.4%إلى 4.3%، وارتفعت العوائد الأميركية، وهي مكون رئيسي في تقرير الوظائف، بنسبة 0.3% بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% في الشهر السابق، ولكن على أساس سنوي، بقي المعدل على حاله عند 2.5%، أي دون المعدل النمطي حين تكون البطالة منخفضة بهذا الشكل، والذي يتراوح ما بين 3.5% و4%.

وتشير الأرقام إجمالا إلى أن أرباب العمل ما زالوا متفائلين حيال أعمالهم وحيال الطلب الاستهلاكي المستقبلي.

وقد تزيد هذه الارتفاعات من إنفاق المواطنين الأميركيين، الذي يشكل ثلثي النشاط الاقتصادي.

وبالرغم من ذلك، ما زال أرباب العمل يوظفون بوتيرة قوية، ما يشير إلى وجود كثير من العمال الذين يمكن الاختيار من بينهم، وأنه ليس على أرباب العمل أن يرفعوا الأجور. وتعتبر هذه مشكلة بالنسبة لمجلس الاحتياط الفيدرالي لأنه رفع أسعار الفائدة في المدى القصير ثلاث مرات في الأشهر السبعة الماضية بناء على فكرة أنه سيكون على أرباب العمل أن يدفعوا أكثر لاجتذاب العمال.

مؤشرات مديري الشراء الأميركية ترتفع بمعدل أبطأ

استمر باروميتر أعمال شيكاغو في الارتفاع في شهر يوليو، ولكنه تراجع عن بداية الصيف.

فقد تراجع مؤشر مديري الشراء في شيكاغو من 65.7 في يونيو إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 58.9 مع تراجع مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار 11.6 نقطة إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، فيما تراجع مؤشر الإنتاج بمقدار 6.9 نقطة.

وفي استطلاع منفصل، أفادت 70% من الشركات في السنة الماضية أنها رفعت أجور موظفيها.

ولكن معظم الشركات لم ترفع أجورها بالقدر الذي ترفعها به عادة حين يكون معدل البطالة قريبا من أدنى مستوى له في 16 سنة عند 4.3%.

وبقي المؤشر متفائلا بهذا القدر حتى مع وقف معظم بنود جدول أعمال الرئيس، بما فيها خفض الضرائب، ورفع القيود وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية. وتراجعت كافة مكونات المؤشر الشهر الماضي ولكنها بقيت فوق معدلاتها لاثني عشر شهرا.

التصنيع

وفي قطاع التصنيع، اتسعت وتيرة النمو في يوليو، ولكن بمعدل أبطأ من الشهر السابق.

فقد انخفض مؤشر معهد إدارة الإنتاج للتصنيع من 57.8 إلى 56.3 بسبب التباطؤ في مكوني التوظيف والطلبات الجديدة.

ومنذ بداية 2017 وحتى الآن، كان معدل قراءة المؤشر 56.4، أي أفضل بكثير من المعدل قبل سنتين البالغ 51.4.

ونما قطاع الخدمات أيضا بمعدل أبطأ في يوليو، وتبع بذلك نفس زخم قطاع التصنيع.

وتراجع مؤشر غير التصنيع بمقدار 3.5 ليصل إلى 53.9 مقابل التوقعات بارتفاع إلى 57.

وبالتركيز على مكونات قطاع الخدمات، تراجع مؤشر نشاط قطاع الأعمال بمقدار 4.9 نقاط، فيما تراجعت الطلبات الجديدة بمقدار 5.4 نقاط.

التضخم يبقى منخفضا

بقي مؤشر مصروفات الاستهلاك الشخصي، الذي يراقبه المجلس الفيدرالي عن كثب كمؤشر إلى التضخم الأميركي، على حاله في يونيو، إذ إن الإنفاق على الوقود انخفض بسبب تراجع أسعار النفط. وارتفع مؤشر مصروفات الاستهلاك الشخصي من سنة لأخرى بنسبة 1.4%، أي دون قراءة مايو البالغة 1.5% وأقل بكثير من قراءة فبراير البالغة 2.2%

وباستثناء تغير أسعار الغذاء والوقود، بقيت مصروفات الاستهلاك الشخصي الأساس على حالها عند %1.5.

وتخفض أرقام التضخم الأخيرة أكثر فرص رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجددا هذه السنة، ويبلغ احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر حوالي 30%

ويجب أن يستفيد الاقتصاد الأميركي، إذ إن الدولار قد تراجع بحوالي 10% منذ بداية السنة، رافعا التضخم.

ولكن مع بقاء نمو الأجور منخفضا، يستمر السوق بالتشكيك في احتمال رفع المجلس الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل كبير.

أوروبا والمملكة المتحدة

ارتفع المؤشر المفضل للبنك المركزي الأوروبي بالنسبة للتضخم، وهو مؤشر سعر المستهلك الأساس، إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، فيما بقي التضخم الكلي على حاله.

فقد ارتفع مؤشر سعر المستهلك الأساس الأولي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3% مقابل التوقعات بتراجع إلى 1.1%.

وتؤيد آخر أرقام النمو السعري بيان البنك المركزي الأوروبي بأن مخاطر الانكماش قد اختفت، ولكن الأرقام الأخيرة تبقى أقل بكثير من النسبة التي يستهدفها البنك والبالغة 2%.

وعلى صعيد التوظيف، تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2009.

فقد تراجع معدل البطالة من 9.2% في مايو إلى 9.1%، وعلى أساس سنوي، تراجع معدل البطالة بنسبة 1% مع دعم جو سعر الفائدة المنخفض للنمو في أوروبا.

وسجل أكبر اقتصاد في أوروبا أدنى معدل بطالة عند 3.8% وهو المعدل الأدنى منذ مرحلة ما بعد التوحيد.

وفي الأطراف الخارجية لأوروبا، يبقى معدل البطالة بعيدا عن المعدلات المسجلة قبل الأزمة المالية، ما يشير إلى أنه لا زال هناك مجال للتحسين في القوة العاملة.

وقد ارتفعت إجمالا احتمالات رفع الأجور منذ تراجع معدل البطالة في القوة العاملة إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات وارتفاع تضخم المستهلك إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات.

ويتوقع أن يرتفع أول تقييم للنمو في اقتصاد منطقة اليورو من 0.5% في الربع الأول إلى 0.6% في الربع الثاني.

ويتوقع أن يتوسع النمو من سنة لأخرى من 1.9% إلى 2.1% وهو المستوى الأفضل في خمس سنوات.

وتدعم الأرقام الأخيرة الرأي بأن الاقتصاد يستمر في التحسن بعد سنتين من شراءات البنك المركزي الأوروبي الهائلة للأصول وما يقارب 1.5 سنة من أسعار الفائدة السلبية.

وقد توسع الاقتصاد الآن لفترة 17 ربع سنة متوالية.

وبالنظر إلى الصورة الكبرى، نرى أن أداء الاقتصاد جيد جدا مقارنة بباقي العالم، ما يدعم خفض البنك المركزي الأوروبي تدريجيا لشراء الأصول في السنة القادمة.

وفي ألمانيا، ارتفعت ثقة المتسوق في الإنفاق في يونيو، لتساعد بذلك مبيعات التجزئة في بلوغها أفضل ربح شهري منذ أكتوبر 2016.

وارتفعت مبيعات التجزئة على أساس شهري من 0.5% في مايو إلى 1.1%.

ودعم معدل البطالة المتدني قياسيا بالاقتصاد الألماني، الذي أضاف 657 ألف وظيفة ما بين يونيو 2016 ويونيو 2017. وتجاوز الاستهلاك الصادرات كمحرك رئيس للنمو، يدعمه في ذلك سوق عمل قوي وأسعار فائدة منخفضة. وستدعم بيانات مبيعات التجزئة الأخيرة مجموعة من الاستطلاعات الاقتصادية واستطلاعات قطاع الأعمال في الاقتصاد الألماني، والتي أشارت كلها إلى نهاية قوية للربع الثاني.

عضو حمائمي إضافي في لجنة السياسة النقدية

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا 6 – 2 لصالح إبقاء سعر الفائدة عند 0.25% وهو مستوى متدن قياسي، وشراء الأصول المستهدف عند 435 مليار جنيه استرليني. ومقارنة باجتماع يونيو، كان الانقسام في التصويت 5 – 3 بسبب استبدال سيلفانا تنريرو، وهي عضو حمائمي في اللجنة، بكريستن فوربس، وهي عضو صقوري. ويتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ الارتفاع 1.7% مع نهاية السنة و1.6% في 2018، بعد إجراء خفض بعد المراجعة لنسبة 1.9% و1.7%على التوالي. وتم أيضا خفض توقعات نمو الأجور بنسبة 0.5% لسنتي 2018 و2019، ولكن لم تحصل أي تغييرات كبيرة في توقعات النمو.

وأفاد محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، بأنه «من الواضح أن عدم اليقين حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يضغط على قرارات بعض الشركات، نرى ذلك مباشرة في الأرقام الاقتصادية، والاستثمار كان أضعف عما كنا توقعناه». وإضافة لذلك، أشارت سلسلة من الاستطلاعات لقطاعات التصنيع والإنشاءات والخدمات في بريطانيا، الصادرة الأسبوع الماضي أن نمو الاقتصاد بقي بطيئا في يوليو. وأشارت الأرقام الأخيرة الى أن نمو الاقتصاد كان الأبطأ منذ 2012 في النصف الأول من هذه السنة. وبالنظر إلى منحنى العائد، يتوقع البنك رفعين فقط في ثلاث سنوات. ومن الأرجح أن تبقى السياسة النقدية للبنك معتمدة على البيانات وقد تبقى المؤشرات الاقتصادية المستقبلية منخفضة مع استمرار الدخل الحقيقي للمستهلك بالتقلص وانتظار الشركات للمزيد من الوضوح حول عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إشارات متباينة من بيانات مؤشر مديري الشراء في بريطانيا

ارتفع التصنيع البريطاني عن أدنى مستوى في سبعة أشهر في يونيو، مع ارتفاع طلبات التصدير إلى أعلى مستوى لها في 7 سنوات. ويبدو أن ارتفاع الإسترليني منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوفر دعما كبيرا للمصنعين بتعزيزه للطلب الخارجي. ومن ناحية أخرى، بلغ نمو الإنتاج في الاستثمار والسلع الوسطية أدنى مستوى له في ثمانية أشهر وخمسة أشهر على التوالي. وارتفع مؤشر التصنيع من 54.2 إلى 55.1، ولكنه يبقى دون معدل النصف الأول من السنة البالغ 55.3.

وتراجع نمو قطاع الإنشاءات البريطاني الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان هذا القطاع تحت ضغط عوامل عدة، من عدم اليقين السياسي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى إقبال المستثمرين على الاستثمار في الاقتصاد، إلى ارتفاع أسعار المواد. وتراجع مؤشر الإنشاءات من 54.8 في يونيو إلى 51.9. وكانت المستويات المنخفضة من الإنشاءات التجارية عاملا أساسيا في عدم ارتفاع القطاع، الذي تراجع من 52.5 إلى 47.6. وارتفعت مواد الإنشاء بوتيرة هي إحدى الأكثر حدة منذ النصف الأول من 2011، بسبب انخفاض العملة. وأشار الاستطلاع إلى أن الشركات والمستثمرين تأخروا في صناعة القرار، ويرتبط ذلك بشكل رئيس بالقلق حيال الأفق الاقتصادي وارتفاع عدم اليقين السياسي. وكان تقييم مكتب الإحصاءات الوطنية أن هذا القطاع تقلص بنسبة 0.9% في الربع الثاني من 2017.

وفي قطاع الخدمات، تحسن نشاط قطاع الأعمال قليلا في يوليو عن المستوى الأدنى في أربعة أشهر المسجل في يونيو، ولكن معدل التوسع بقي منخفضا نسبيا. وكان مستوى بدء الأعمال الجديدة أحد أضعف المستويات منذ الخريف الماضي. وفي الوقت نفسه، استمر تعيين الموظفين بالارتفاع ليبلغ أقوى وتيرة له منذ بداية 2016. وبقيت تكاليف الإدخال قوية في يوليو، يحركها ارتفاع أسعار الغذاء وفواتير الطاقة ودفعات الرواتب. وبالتالي، أدت المصاريف التشغيلية إلى أسرع ارتفاع في معدل الأسعار في قطاع الخدمات في ثلاثة أشهر. وارتفع المؤشر بمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 53.8. وتعتبر الاستطلاعات الثلاثة لمؤشر مديري الشراء متسقة بشكل شامل مع النمو الاقتصادي الذي يربو على 0.3% في الربع الثاني من 2017.

آسيا

الطلب العالمي يضغط على المصنعين الصينيين واليابانيين

نما قطاع التصنيع الصيني للشهر الاثني عشر على التوالي، ولكن وتيرة النمو كانت أبطأ في يوليو. ويعزى تباطؤ النمو إلى تراجع الطلب على السلع الصينية عالميا. وتراجع مؤشر التصنيع بمقدار 0.2 نقطة ليصل إلى 51.4 مع تراجع طلبات التصدير الجديدة من 52.0 في يونيو إلى 50.9. وقد كان هذا القطاع مدعوما من الاستثمارات في الإنشاءات التي دعمت الطلب على كل شيء من الاسمنت إلى الفولاذ وغيره من مواد البناء. وارتفع مؤشر الإنشاءات إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في يوليو مع استثمار الاقتصاد الصيني في البنية التحتية. وفي قطاع الخدمات، ازداد النمو أيضا بوتيرة أبطأ، وتراجع من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 54.9 في يونيو إلى 54.5. وقد يتراجع النمو الاقتصادي في الأشهر القادمة مع اعتماد الحكومة قوانين مالية أكثر صرامة، ما قد يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات.

وفي اليابان، توسع قطاع التصنيع في يوليو بأبطأ وتيرة له في ثمانية أشهر مع تراجع الطلب على التصنيع. وتراجعت القراءة النهائية لطلبات التصدير الجديدة بمقدار نقطتين ونصف لتصل إلى 50.9. وعلى الصعيد المحلي، لم تتراجع الطلبات الجديدة بهذه الحدة، ما ساعد على التعويض عن الضعف في الطلب الخارجي. وبالرغم من تراجع البيانات، بقي مؤشر مديري الشراء فوق عتبة 50 للشهر الحادي عشر على التوالي، مشيرا إلى 11 شهرا متواليا من النمو. وأظهرت البيانات الحكومية أن الشركات تتوقع أن يعود الإنتاج إلى الارتفاع في أغسطس، ليعطي بذلك الأمل في أن الإنتاج الصناعي سيستمر في التوسع بوتيرة جيدة. وتراجع مؤشر مديري الشراء من 52.4 في يونيو إلى 52.1. وفي الإجمال، يتوسع الاقتصاد الياباني بوتيرة متواضعة، وسوق العمل يضيق ولكن التضخم يبقى بعيدا عما يستهدفه بنك اليابان.

ارتفاع الدولار الأسترالي يؤثر على الاقتصاد الأسترالي

أبقى مجلس احتياطي أستراليا سعر الفائدة الإسنادي على حاله كما كان متوقعا عند نسبة متدنية قياسيا تبلغ 1.5%، مع معاناة الاقتصاد من عملة قوية وتضخم ضعيف. فقد ارتفع الدولار الأسترالي مؤخرا بسبب ضعف الدولار، ما رفع احتمال انخفاض الضغوطات السعرية وقد يؤثر سلبا على الطلب على صادرات البلاد. ولم تكن هناك تغييرات كبيرة في التوقعات المستقبلية للمجلس بالنسبة للاقتصاد، ويتوقع المجلس أن ينمو الاقتصاد بوتيرة سنوية تبلغ نسبتها حوالي 3%. وقال محافظ المجلس فيليب لوي «إننا نهدف إلى تقديم معدل متوسط للتضخم للأستراليين يبلغ مع الوقت بين 2% و3% ونحن نسعى للقيام بذلك بطريقة تدعم النمو المستدام في الاقتصاد وتخدم المصلحة العامة بالشكل الأفضل»

وكان نمو التوظيف أقوى في الأشهر الأخيرة، وتشير مختلف المؤشرات المستقبلية إلى استمرار النمو بالنسبة للتوظيف في المستقبل. ومقابل ذلك، يبقى نمو الأجور متدنيا ويبلغ دين قطاع العائلات بالفعل 190% من الدخل المتاح، ما يمكن أن يحد من إنفاق المستهلك.