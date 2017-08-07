الجائزة الكبرى سيارة A3 2018 Audi في نهاية الحملة





أعلنت شركة زين الكويت عن حملة تسويقية جديدة لمشتركي منصة WaktiPlay الترفيهية، والتي تتوج فائزين من عملائها يوميا وشهريا بجوائز قيمة، بالإضافة إلى فائز بالجائزة الكبرى سيارة A3 2018 Audi في نهاية الحملة.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن منصة WaktiPlay تقدم لعملائها مفهوما جديدا في مجال الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي الرقمي، وتأتي هذه الحملة الجديدة تماشيا مع الطلب الكبير الذي يشهده مجال الترفيه والألعاب الإلكترونية حول العالم، حيث تقوم العديد من الجهات المطورة للمحتويات الترفيهية بتقديم تطبيقاتها وخدماتها بشكل مستمر عبر المنصة وعلى مدار العام، ما يشكل بيئة مثالية وآمنة للعميل ليجد كل ما هو جديد في عالم الترفيه الرقمي.

وبينت زين أنه عند اشتراك عملاء الدفع المسبق أو الآجل في خدمة WaktiPlay عبر تطبيق الأجهزة الذكية أو الموقع الإلكتروني، سيحصلون على فرصة لربح جوائز يومية وشهرية قيمة تتضمن جهاز Galaxy S8 Plus الجديد كليا من سامسونج مع Google ChromeCast Ultra، وجهاز Huawei 6X، وجهاز Huawei Mate 9، وجهاز Huawei P10، وHuawei Watch، هذا بالإضافة لفرصة دخول السحب على الجائزة الكبرى سيارة 2018 Audi A3 التي ستقدمها زين في نهاية الحملة.

وبينت الشركة أنه يمكن لعملائها من مستخدمي أجهزة الـ Android الحصول على فرصة لربح إحدى الجوائز اليومية أو الشهرية أو الجائزة الكبرى عند نهاية الحملة، وذلك عن طريق الاشتراك في الباقة اليومية بقيمة 100 فلس يوميا فقط عن طريق إرسال sub 1 إلى الرقم 94010، أو عن طريق الاشتراك في الباقة الشهرية لمدة شهر بقيمة 2.500 دينار شهريا فقط عن طريق إرسال sub 3 إلى الرقم 94010.

أما العملاء من مستخدمي أجهزة الـ iOS، فبإمكانهم الحصول على فرصة لربح إحدى الجوائز اليومية أو الشهرية أو الجائزة الكبرى عند نهاية الحملة عن طريق الاشتراك في الباقة اليومية بقيمة 100 فلس يوميا فقط عن طريق إرسال sub 4 إلى الرقم 94010.

وكشفت الشركة أن منصة WaktiPlay التي تم تصميمها من قبل شركة «هواوي» تهدف إلى تقديم الخدمات الترفيهية كالألعاب الإلكترونية وغيرها من التطبيقات الأخرى التي تم تطويرها من كبريات شركات البرمجيات حول العالم، وتحتوي المنصة على أكثر من 160 ألف تطبيق متوافرة على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام Android (http://zgame.waktiplay.com) أو عن طريق الموقع الإلكتروني (http://zgame.waktiplay.com/h5) للأجهزة التي تعمل بنظام iOS.

وإذ بينت زين أن المنصة توفر كافة المتطلبات الأمنية عند شراء المحتوى الرقمي من خلال شبكة الإنترنت، فإنها أشارت إلى أن العميل يمكنه وبسهولة الاستمتاع بمختلف الخدمات التي يقدمها التطبيق وشراؤها بشكل يسير دون الحاجة إلى استخدام البطاقات البنكية، وذلك عن طريق خدمة قناة الدفع المباشر التي توفرها زين كطريقة مبتكرة للتسوق عن طريق الإنترنت، وهي متاحة لعملائها من أصحاب الدفع المسبق والآجل.

وأشارت الشركة إلى أن المنصة الجديدة تقدم حزمة متميزة من خدمات الألعاب الإلكترونية والترفيه تتضمن الألعاب الحية «أونلاين»، كما تتضمن مجموعة ضخمة من الألعاب الحصرية والحائزة أفضل التصنيفات العالمية بالتعاون مع العديد من مطوري الألعاب الحصريين حول العالم.