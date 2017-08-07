أعلن بنك برقان، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دينار، والفائزون هم: عمر علي الزميع، فيصل فالح السبيعي، سعود عبدالمحسن الزبن، بدر عصام العيسى، وائل حسني بيدس.

بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار كويتي، وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب.



وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار كويتي وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.