أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن أسماء الفائزين في سحب الأسبوع الأول لحملة allo التي أطلقتها مؤخرا لعملاء الدفع المسبق وذلك خلال شهر أغسطس 2017.

وجاءت أسماء الفائزين بجائزة 1500 دولار اليومية كالتالي: واسانتا لال جالاجي، روبنسون ديفيد أريوليدا روسيرو، محمد عكاش خلاف، رينيتها ريفيرا لونغيان، هنوف عيد خليفة العازمي، عابد عبده أبوالحسن حسين، حمد حاتم عبدالفتاح محمد عطا.

وبجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 150000 دولار أميركي، تقدم VIVA لعملائها فرصة رائعة لربح 1500 دولار أميركي يوميا و30000 دولار أميركي شهريا، ويدخل العملاء السحب تلقائيا عند شراء خط «allo» جديد أو إعادة تعبئة خطهم عبر الاستقطاع المباشر، تطبيق VIVA، موقع VIVA الإلكتروني، أجهزة الدفع الآلي، أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 102، حيث يحصل كل عميل على 10 فرص مقابل كل عملية إعادة تعبئة بقيمة دينار، وتزيد فرص ربحه عند كل عملية إعادة تعبئة جديدة.